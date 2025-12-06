Profesori din România, participanți în premieră la Conferința Internațională „Holocaust Public Memory in the Post-Survivor Era: Integrating Digital Mnemonic Tools in Museums”

Cracovia – Auschwitz-Birkenau, decembrie 2025

„Educația este singura armă care schimbă lumea.” — Nelson Mandela

Profesori din Bacău și Constanța au participat recent, în premieră pentru România, la Conferința Internațională „Holocaust public memory in the post-survivor era: integrating digital mnemonic tools in museums”, organizată de European Jewish Association (EJA), cu sediul la Bruxelles. Evenimentul a avut loc la Cracovia și Auschwitz-Birkenau.

Participanți din peste 25 de țări europene

La conferință au fost prezenți peste 150 de profesori și educatori din numeroase țări europene: Irlanda, Irlanda de Nord, Marea Britanie, Portugalia, Spania, Franța, Țările de Jos, Elveția, Austria, Italia, Ungaria, Albania, Croația, Slovenia, Slovacia, Cehia, Serbia, Muntenegru, Polonia, Ucraina, Bosnia-Herțegovina, Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda, țările baltice și România.

Proiectul este operaționalizat în România de Marco-Maximilian Katz, directorul și fondatorul Centrului pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului (MCA). Coordonarea delegației române din acest an a fost realizată de prof. Gabriel Stan, cadru didactic la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău.

Tema centrală: predarea istoriei Holocaustului în Europa

Conferința – organizată la standarde internaționale și adresată profesioniștilor din domeniul educației – a avut ca temă principală modul în care este predată și integrată istoria Holocaustului în școlile europene.

A fost evidențiat rolul școlilor și al profesorilor în dezvoltarea unor metode autentice și relevante de conservare a memoriei istorice.

Printre vorbitorii principali s-au numărat:

Ruth Daskalopoulou-Isaac (EJA)

Prof. Rosa Freedman – Universitatea din Reading

Michel Gourary – European March of the Living

Prof. dr. Christer Mattsson – Institutul Segerstedt

Aceștia au abordat teme precum:

realitățile contemporane ale antisemitismului;

importanța comemorării Holocaustului în Europa modernă;

instrumentele digitale noi utilizate în muzee și centre memoriale;

rolul educației în combaterea urii și a discriminării.

Importanța educației despre Holocaust

Vorbitorii au subliniat că predarea Holocaustului nu este doar o lecție de istorie, ci și un instrument esențial de educație civică și morală.

Ea le oferă tinerilor:

mijloacele de a înțelege originile urii;

capacitatea de a combate antisemitismul și alte forme de discriminare;

dezvoltarea gândirii critice;

conștientizarea valorii drepturilor omului.

Educația despre Holocaust urmărește, în esență, formarea unor cetățeni vigilenți și responsabili, capabili să apere valorile umane fundamentale.

Moment emoționant: vizita la Auschwitz-Birkenau

Un moment de mare încărcătură emoțională l-a reprezentat vizita de studiu la Lagărul de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau.

Aici a fost rostit kaddish-ul, rugăciunea evreiască de comemorare a victimelor Holocaustului.

Declarația profesorului Gabriel Stan

Profesorul Gabriel Stan, coordonatorul delegației române, a declarat:

„Conferința internațională de la Cracovia a reunit educatori din întreaga Europă pentru a sublinia un adevăr esențial: educația istorică și predarea detaliată a Holocaustului sunt cruciale în societatea contemporană.

Numai prin înțelegerea profundă a originilor și consecințelor urii pot generațiile viitoare să combată eficient antisemitismul și să prevină repetarea istoriei.

Vizita la Auschwitz-Birkenau a reafirmat solemn acest angajament educațional.

Sunt bucuros și onorat că am contribuit la participarea, în premieră, a unei delegații din România la acest eveniment european.”