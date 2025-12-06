Profesori din România, participanți în premieră la Conferința Internațională „Holocaust Public Memory in the Post-Survivor Era: Integrating Digital Mnemonic Tools in Museums”

Cracovia – Auschwitz-Birkenau, decembrie 2025
„Educația este singura armă care schimbă lumea.” — Nelson Mandela
Profesori din Bacău și Constanța au participat recent, în premieră pentru România, la Conferința Internațională „Holocaust public memory in the post-survivor era: integrating digital mnemonic tools in museums”, organizată de European Jewish Association (EJA), cu sediul la Bruxelles. Evenimentul a avut loc la Cracovia și Auschwitz-Birkenau.
Participanți din peste 25 de țări europene
La conferință au fost prezenți peste 150 de profesori și educatori din numeroase țări europene: Irlanda, Irlanda de Nord, Marea Britanie, Portugalia, Spania, Franța, Țările de Jos, Elveția, Austria, Italia, Ungaria, Albania, Croația, Slovenia, Slovacia, Cehia, Serbia, Muntenegru, Polonia, Ucraina, Bosnia-Herțegovina, Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda, țările baltice și România.
Proiectul este operaționalizat în România de Marco-Maximilian Katz, directorul și fondatorul Centrului pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului (MCA). Coordonarea delegației române din acest an a fost realizată de prof. Gabriel Stan, cadru didactic la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău.
Tema centrală: predarea istoriei Holocaustului în Europa
Conferința – organizată la standarde internaționale și adresată profesioniștilor din domeniul educației – a avut ca temă principală modul în care este predată și integrată istoria Holocaustului în școlile europene.
A fost evidențiat rolul școlilor și al profesorilor în dezvoltarea unor metode autentice și relevante de conservare a memoriei istorice.
Printre vorbitorii principali s-au numărat:
-
Ruth Daskalopoulou-Isaac (EJA)
-
Prof. Rosa Freedman – Universitatea din Reading
-
Michel Gourary – European March of the Living
-
Prof. dr. Christer Mattsson – Institutul Segerstedt
Aceștia au abordat teme precum:
-
realitățile contemporane ale antisemitismului;
-
importanța comemorării Holocaustului în Europa modernă;
-
instrumentele digitale noi utilizate în muzee și centre memoriale;
-
rolul educației în combaterea urii și a discriminării.
Importanța educației despre Holocaust
Vorbitorii au subliniat că predarea Holocaustului nu este doar o lecție de istorie, ci și un instrument esențial de educație civică și morală.
Ea le oferă tinerilor:
-
mijloacele de a înțelege originile urii;
-
capacitatea de a combate antisemitismul și alte forme de discriminare;
-
dezvoltarea gândirii critice;
-
conștientizarea valorii drepturilor omului.
Educația despre Holocaust urmărește, în esență, formarea unor cetățeni vigilenți și responsabili, capabili să apere valorile umane fundamentale.
Moment emoționant: vizita la Auschwitz-Birkenau
Un moment de mare încărcătură emoțională l-a reprezentat vizita de studiu la Lagărul de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau.
Aici a fost rostit kaddish-ul, rugăciunea evreiască de comemorare a victimelor Holocaustului.
Declarația profesorului Gabriel Stan
Profesorul Gabriel Stan, coordonatorul delegației române, a declarat:
„Conferința internațională de la Cracovia a reunit educatori din întreaga Europă pentru a sublinia un adevăr esențial: educația istorică și predarea detaliată a Holocaustului sunt cruciale în societatea contemporană.
Numai prin înțelegerea profundă a originilor și consecințelor urii pot generațiile viitoare să combată eficient antisemitismul și să prevină repetarea istoriei.
Vizita la Auschwitz-Birkenau a reafirmat solemn acest angajament educațional.
Sunt bucuros și onorat că am contribuit la participarea, în premieră, a unei delegații din România la acest eveniment european.”