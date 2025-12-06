sâmbătă, 6 decembrie 2025
type here...

Profesori din România, participanți în premieră la Conferința Internațională „Holocaust Public Memory in the Post-Survivor Era: Integrating Digital Mnemonic Tools in Museums”

Deșteptarea

Cracovia – Auschwitz-Birkenau, decembrie 2025

„Educația este singura armă care schimbă lumea.”Nelson Mandela

Profesori din Bacău și Constanța au participat recent, în premieră pentru România, la Conferința Internațională „Holocaust public memory in the post-survivor era: integrating digital mnemonic tools in museums”, organizată de European Jewish Association (EJA), cu sediul la Bruxelles. Evenimentul a avut loc la Cracovia și Auschwitz-Birkenau.

Participanți din peste 25 de țări europene

La conferință au fost prezenți peste 150 de profesori și educatori din numeroase țări europene: Irlanda, Irlanda de Nord, Marea Britanie, Portugalia, Spania, Franța, Țările de Jos, Elveția, Austria, Italia, Ungaria, Albania, Croația, Slovenia, Slovacia, Cehia, Serbia, Muntenegru, Polonia, Ucraina, Bosnia-Herțegovina, Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda, țările baltice și România.

Proiectul este operaționalizat în România de Marco-Maximilian Katz, directorul și fondatorul Centrului pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului (MCA). Coordonarea delegației române din acest an a fost realizată de prof. Gabriel Stan, cadru didactic la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău.

Tema centrală: predarea istoriei Holocaustului în Europa

Conferința – organizată la standarde internaționale și adresată profesioniștilor din domeniul educației – a avut ca temă principală modul în care este predată și integrată istoria Holocaustului în școlile europene.
A fost evidențiat rolul școlilor și al profesorilor în dezvoltarea unor metode autentice și relevante de conservare a memoriei istorice.

Printre vorbitorii principali s-au numărat:

  • Ruth Daskalopoulou-Isaac (EJA)

  • Prof. Rosa Freedman – Universitatea din Reading

  • Michel Gourary – European March of the Living

  • Prof. dr. Christer Mattsson – Institutul Segerstedt

Aceștia au abordat teme precum:

  • realitățile contemporane ale antisemitismului;

  • importanța comemorării Holocaustului în Europa modernă;

  • instrumentele digitale noi utilizate în muzee și centre memoriale;

  • rolul educației în combaterea urii și a discriminării.

Importanța educației despre Holocaust

Vorbitorii au subliniat că predarea Holocaustului nu este doar o lecție de istorie, ci și un instrument esențial de educație civică și morală.
Ea le oferă tinerilor:

  • mijloacele de a înțelege originile urii;

  • capacitatea de a combate antisemitismul și alte forme de discriminare;

  • dezvoltarea gândirii critice;

  • conștientizarea valorii drepturilor omului.

Educația despre Holocaust urmărește, în esență, formarea unor cetățeni vigilenți și responsabili, capabili să apere valorile umane fundamentale.

Moment emoționant: vizita la Auschwitz-Birkenau

Un moment de mare încărcătură emoțională l-a reprezentat vizita de studiu la Lagărul de concentrare și exterminare Auschwitz-Birkenau.
Aici a fost rostit kaddish-ul, rugăciunea evreiască de comemorare a victimelor Holocaustului.

Declarația profesorului Gabriel Stan

Profesorul Gabriel Stan, coordonatorul delegației române, a declarat:

„Conferința internațională de la Cracovia a reunit educatori din întreaga Europă pentru a sublinia un adevăr esențial: educația istorică și predarea detaliată a Holocaustului sunt cruciale în societatea contemporană.
Numai prin înțelegerea profundă a originilor și consecințelor urii pot generațiile viitoare să combată eficient antisemitismul și să prevină repetarea istoriei.
Vizita la Auschwitz-Birkenau a reafirmat solemn acest angajament educațional.
Sunt bucuros și onorat că am contribuit la participarea, în premieră, a unei delegații din România la acest eveniment european.”

spot_img

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.