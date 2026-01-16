Prof. Cristian Socol: Cea mai puternică scădere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani

Potrivit unei declarații făcute de prof. univ. dr. Cristian Socol, datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică (INS) indică cea mai severă diminuare a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani.

Economistul arată că, de la învestirea noului Guvern, puterea de cumpărare a câștigului salarial mediu net a înregistrat o scădere continuă. Conform informațiilor anunțate de INS, în luna noiembrie 2025 puterea de cumpărare a salariului net a scăzut cu 5,1%.

Aceasta este a cincea lună consecutivă de declin, iar perspectivele pe termen scurt rămân îngrijorătoare. Prof. Socol avertizează că lunile decembrie 2025 și ianuarie 2026 vor confirma același trend negativ, existând chiar riscul ca situația să se înrăutățească.

„Datele oficiale arată o erodare accelerată a veniturilor reale ale populației, cu efecte directe asupra nivelului de trai și consumului”, a subliniat profesorul.

Prof. univ. dr. Cristian Socol este absolvent al Facultății de Economie din cadrul Academiei de Studii Economice din București, doctor în Economie din anul 2004 și profesor universitar în cadrul Departamentului de Economie și Politici Economice al ASE, unde activează ca cadru didactic din 1999.