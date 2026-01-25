„Prințesa” Ramona Verman câștigă aurul în Germania, învingând-o pe campioana olimpică și dubla campioană a lumii, „regina” Malaika Mihambo!

Super-reușită pentru sportiva antrenată de Aura Balaban la CSM Bacău, care, la primul concurs al anului, și-a trecut în cont un rezultat de 6,59 metri ce i-a permis să se impună la Dusseldorf în fața unui gigant mondial al săriturii în lungime, germanca Mihambo. „O experiență minunată”, a declarat, în exclusivitate pentru „Deșteptarea”, campioana Europei Under 23 la săritura în lungime și, totodată, cea mai bună sportivă a Bacăului în 2025

Început de an supercalifragilistic pentru atleta băcăuană Ramona Verman! DA, DA, DA, SU-PER-CA-LI-FRA-GI-LIS-TIC! Majusculele se impun de la sine. Și merită scandate. Dacă în 2025, anul care i-a adus titlul de campioană europeană U23 la săritura în lungime, Ramona debuta cu un succes impresionant la Naționalele de sală, unde, cu recordul personal de 6,53 m o depășea pe super-favorita Alina Rotaru Kotmann, medaliata cu bronz a Mondialelor de Seniori de la Budapesta, din 2023, acum, în 2026, sportiva antrenată de Aura Balaban la CSM Bacău a avut un start și mai și.

Unul de aur, în care, cu un rezultat 6,59 metri a câștigat meetingul Indoor Silver Tour de la Dusseldorf, în Germania și unde a învins-o pe nimeni alta decât Malaika Mihambo! Declarată trei ani la rând cea mai bună sportivă (atenție, sportivă, nu atletă!) a Germaniei, Mihambo este un autentic gigant al probei de săritură în lungime. În vârstă de 31 de ani (va face 32 la începutul lui februarie), Malaika Mihambo (tată tanzanian, mamă nemțoaică, licențiată în științe politice și cu un master în știința mediului înconjurător) este dublă medaliată olimpică (aur la Tokyo, în 2021 și argint la Paris în 2024), de două ori campioană a lumii (în 2019 și 2022), vice-campioană mondială en-titre (statut adjudecat anul trecut, la Tokyo) și deținătoarea la zi a titlului de campioană a Europei de Senioare!

Recordul personal? 7,30 m ce i-a adus la Doha, în 2019, primul din cele două titluri de campioană mondială la lungime. Ei bine, sâmbătă, 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Române, „regina” Malaika Mihambo a fost nevoită să se încline, pe propriul teren, la Dusseldorf, în fața Ramonei Verman, „prințesa” de 21 de ani (va împlini 22 pe 3 martie), din Bacău, România. La cea de-a șasea ediție a Istaf Indoor din Dusseldorf, Ramona a reușit să sară 6,59 metri (un excelent rezultat de sală pentru începutul de an), cu care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. „CSMeoiaca” a fost urmată pe podium de suedeza Khaddi Sagnia și de Malaika Mihambo, ambele cu rezultat identic, 6,56.

„Este ceva nemaipomenit, pentru care Ramona merită toate felicitările. Mai ales că, pentru prima oară în întreaga sa carieră, ea a mers neînsoțită de un antrenor sau de vreo colegă la un concurs internațional. O bucurie și o mândrie greu de exprimat în cuvinte în condițiile în care Ramona Verman a reușit să învingă o super-forță a atletismului precum Malaika Mihambo într-un concurs cu un nivel foarte ridicat”, a declarat antrenoarea campioanei U23 de la CSM Bacău, Aura Balban. Târziu în noapte, la ore bune după concurs, Ramona Verman s-a destăinuit în exclusivitate pentru „Deșteptarea”:

„A fost o experiență minunată! De fapt, încă o experiență înmagazinată. Este a doua oară când am avut posibilitatea de a concura cu Malaika Mihambo și, probabil, acum nu am mai fost intimidată. Este un start de sezon fantastic, peste cel de anul trecut. Cu multă sănătate o pot ține tot așa sau- de ce nu?- chiar mai bine”. Dacă este adevărat că ziua bună se vede încă de dimineață, atunci 2026 se anunță pentru Ramona Verman un an de aur. Sau, mai bine zis, încă unul de aur!