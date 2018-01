Divizionara A de handbal masculin, CSM Bacău și-a trecut în cont primul succes în amicalele iernii. „Csmeii” au învins ieri, pe teren propriu, cu 44-27 (25-10) o altă componentă a Seriei A din liga secundă, CNOT Brașov. Astăzi și mâine, elevii lui Gabriel Armanu vor susține două noi teste în compania brașovenilor, ambele fiind programate de la ora 19.00, în Sala Sporturilor. Să notăm că joi și vineri, CSM Bacău a bifat și o „dublă” în compania prim-divizionarei Poli Timișoara, pe Bega, bănățenii având câștig de cauză în ambele întâlniri. CSM Bacău- CNOT Brașov 44-27 (25-10). CSM Bacău: Freiwald, Rusu- Dumitriu (6 goluri), Oancea (5), Atănăsoaei (5), Juverdianu (4), Broască (4), Hanțaru (4), Ionescu (3), Păunescu (3), Voicu (3), Dodiță (2), Cotinghiu (2), Totir (2), Gal (1), Dima, Burbulea. Politehnica Timișoara – CSM Bacău 29-25 (11-9). CSM Bacău: Rusu, Freiwald – Gal (6), Cotinghiu (6), Hanțaru (6), Voicu (3), Dumitriu (2), Juverdianu (1), Ionescu (1), Păunică, Oancea, Păunescu, Broască, Atănăsoaei, Dima, Dodiță. Politehnica Timișoara – CSM Bacău 38-29 (23-12). CSM Bacău: Rusu, Freiwald – Broască (10 goluri), Ionescu (4), Dumitriu (3), Oancea (3), Cotinghiu (2), Voicu (2), Hanțaru (2), Juverdianu (1), Gal (1), Atănăsoaei (1), Păunică, Dima, Dodiță, Păunescu. 12 SHARES Share Tweet

