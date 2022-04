În Bacău s-a deschis primul show-room Enagic – producătorul japonez al generatoarelor de Apa kangen, o apă alcalină, microstructurată, ionizată și antioxidantă, despre care se spune că detoxifică organismul și întârzie procesul de îmbătrânire.

Show-room-ul este proprietatea companiei Ampro System – distribuitor independent Enagic, care operează din 2003 în domeniul sistemelor de securitate. „Folosim aceste aparate de cinci ani acasă. Am văzut beneficiile pentru sănătate la mine, la soț și la copil. Acum credem că a sosit momentul să împărtășim din experiența noastră”, explica Alina Rîpă motivul care a determinat firma să se implice în acest business. „Sloganul Apei Kangen – «Schimbă-ți apa, schimbă-ți viața» este cât se poate de grăitor. La noi a funcționat”.

Conform promotorilor, apa Kangen este obținută printr-o tehnologie japoneză inovatoare Enagic care, datorită sistemului de electroliză al apei. Ionizatoarele Enagic produc până la 7 tipuri de apă, cu următoarele caracteristici principale: microstructura moleculei de apa, puterea mare de antioxidanți, bogata in hidrogen molecular, săracă in deuteriu si pH variabil in funcție de tipul de apa produs.

„Microstructura moleculară a apei alcaline Kangen are un efect puternic asupra abilității apei de a hidrata celulele, de a transporta substanțele nutritive, de a elimina reziduurile, de a susține procesele metabolice și comunicarea celulară”, se arată în documentația ce însoțește aparatele Enagic. Aceste dispozitive produc 3 tipuri de apa de băut ce se folosesc si la prepararea hranei(pH 8,5, 9 si 9,5), apa de masa(pH 7) si 3 tipuri de ape terapeutice: Apa beauty(pH 6), apa puternic acida(pH 2,5) – apa dezinfectant si apa puternic alcalina(pH 11,5) – apa degresant.

Alberto Matei, distribuitor autorizat al aparatelor de Apă Kangen de mulți ani, a povestit cum consumul acestei ape l-a ajutat să-și revină din punct de vedere al sănătății. „Această apă a avut foarte multe beneficii medicale pentru mine și familia mea. După ce mi-a dovedit ce poate, am început să o promovez”, povestește el. Aparatele care produc Apa Kangen au început să fie produse în Japonia, în 1974 de compania Enagic.

Alberto Matei spune că aceste aparate au fost distribuite, mai întâi, spitalelor, școlilor și grădinițelor iar astăzi sunt considerate dispozitive medicale. Apa Kangen este folosită pentru spălarea legumelor, pentru a spăla urmele de pesticide de pe acestea, poate fi folosită și ca dezinfectant sau ca apă micelară ori ca after shave. Conform documentației citate anterior, consumul a 1,5 litri apă Kangen, care este un puternic antioxidant, este echivalent cu consumul a 38 morcovi, 516 mere sau a 756 banane.

Apa puternic acidă (pH 2,5 și mai scăzut) – apa dezinfectant

Folosiți apa puternic acidă pentru a vă dezinfecta mâinile și pentru a igieniza suprafețele din baie, bucătărie, birou, etc. Dezinfectați cuțitele, tocătoarele, prosoapele de vase și prosoapele de bucătărie etc.

Apa Beauty (pH 5,5 – 6.0) – apa micelară

Proprietățile astringente ale apei beauty sunt eficiente în tonifierea și creșterea fermității pielii. Tamponați pielea și lăsați să se usuce. De asemenea, aceasta este excelentă ca after shave după bărbierit. Folosita ca balsam pentru par, reduce încurcarea acestuia și conferă părului o strălucire plăcută. Îmbăierea într-o astfel de apă vă va revigora corpul și vă va menține pielea frumoasă. Este excelentă pentru îngrijirea blăniței animalului dvs. de companie; periați-l cu această apă pentru o blană moale și strălucitoare.

Apa neutră (pH 7,0) – apa de masa

Este o idee bună să folosiți această apă atunci când vă luați medicamentele. Folosiți apa neutră (apa plată) atunci când preparați laptele praf pentru bebelușul dvs.

Apa kangen (pH 8,5 – 9,5) – apa de băut si de preparat hrana

Beți 1- 2 căni de apă Kangen dimineața pe stomacul gol. În comparație cu apa de la robinet, apa Kangen nu are un miros neplăcut, nu continue clor, are un gust mai fin și are o aromă dulce, plăcută. Este important să includeți legumele în dieta dvs. atunci când mâncați cantități substanțiale de alimente acide cum ar fi gălbenușul de ou, orezul alb, carnea de pui, de porc și de vită, iar ingerarea apei alcaline Kangen este la fel de importantă, deoarece echilibrează efectele acide și alcaline ale acestor alimente. Apa Kangen vă oferă hidratarea optimă iar aceasta este esențială pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Apa puternic alcalina (pH >11,5) – apa degresant

Pentru spălarea legumelor , a cărnii și a peștelui. Degresează tocătoarele de lemn și bureții de vase. Bună pentru îndepărtarea grăsimii și a depunerilor dificile din gurile de ventilație, precum și pentru curățarea întregii bucătării. Aceasta apa poate îndepărta petele de cafea, sos de soia și ulei. De asemenea, este excelentă pentru curățarea petelor dificile de pe vasul de toaletă. Eliminarea pesticidelor din legume si fructe, instant.



