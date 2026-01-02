Primii zece sportivi ai anului 1971 în județul Bacău – o radiografie a performanței sportive, potrivit ziarului „Steagul Roșu”

În primul număr din 1972, ziarul Steagul Roșu publica tradiționalul clasament al celor mai buni zece sportivi băcăuani ai anului precedent. Era mai mult decât un simplu top: era o recunoaștere oficială a excelenței sportive într-o perioadă în care performanța era strâns legată de prestigiul comunității și al județului.

Stabilirea clasamentului pentru anul 1971 a fost rezultatul unei ample anchete realizate de Consiliul județean pentru educație fizică și sport. La evaluare au contribuit antrenori, profesori, arbitri și membri ai activului sportiv, principalul criteriu fiind nivelul performanțelor obținute pe parcursul întregului an competițional, atât pe plan intern, cât și internațional.

O generație de referință pentru sportul băcăuan

Locul 1 – Emerich Dembrovschi (fotbal)

Cap de afiș al sportului băcăuan în 1971, Emerich Dembrovschi, component al echipei Sport Club Bacău, era deja o figură de prim rang a fotbalului românesc. Proaspăt laureat cu titlul de maestru emerit al sportului, el a fost titular al echipei naționale și a contribuit decisiv la calificarea acesteia în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni. La nivel de club, prestațiile sale au ajutat Sport Club Bacău să încheie turul campionatului pe un remarcabil loc secund.

Locul 2 – Dinu Condurat (box)

Reprezentant al Sport Club Bacău, Dinu Condurat s-a impus printr-o ascensiune constantă, confirmată în numeroase confruntări internaționale. Evoluțiile sale l-au propulsat în lotul olimpic, confirmând valoarea școlii băcăuane de box.

Locul 3 – Anca Grigoraș (gimnastică)

Sportivă a asociației „Flacăra” din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Anca Grigoraș era deja componentă a lotului olimpic. În 1971 a participat la Campionatul European, făcând parte din elita gimnasticii românești.

Locul 4 – Emilia Munteanu (handbal)

Jucătoare de bază la Textila Buhuși, Emilia Munteanu s-a remarcat prin forma excelentă arătată în campionat, ceea ce i-a adus titularizarea în echipa națională. A reprezentat România la Campionatul Mondial de handbal feminin, un vârf al carierei sale.

Locul 5 – Adrian Popa (lupte)

Luptător al Sport Club Bacău, Adrian Popa a devenit campion republican la categoria 68 kg. Ca titular al lotului național de tineret, a participat la mai multe competiții internaționale, dintre care se remarcă victoria la turneul de la Havana, Cuba.

Locul 6 – Greta Magirescu (atletism)

Sportivă a Școlii Sportive Bacău și componentă a lotului național de junioare, Greta Magirescu a avut un an excepțional. A cucerit titlul de campioană balcanică în proba de ștafetă 4×100 m și a doborât recordurile republicane de senioare și junioare la 60 m plat.

Locul 7 – Aristică Ghiță (fotbal)

Portar titular la Sport Club Bacău și component al lotului național, Aristică Ghiță a fost unul dintre pilonii defensivei care au contribuit la clasarea echipei pe locul doi în campionat.

Locul 8 – Gelu Constantinescu (handbal)

Handbalist al Sport Club Bacău, Gelu Constantinescu s-a afirmat în 1971 drept un jucător de mare perspectivă. Selecția sa în lotul olimpic și participările la numeroase meciuri internaționale i-au confirmat talentul și potențialul.

Locul 9 – Mihai Bugiubei (fotbal)

Atacant al Sport Club Bacău, Mihai Bugiubei s-a remarcat prin seriozitatea pregătirii și eficiența în fața porții. La finalul turului de campionat, ocupa primul loc în clasamentul golgheterilor, fiind unul dintre cei mai periculoși atacanți ai competiției.

Locul 10 – Mircea Radu (aeromodelism)

Inginer la U.R.A. Bacău și maestru al sportului la aeromodelism, Mircea Radu completa topul printr-o performanță mai puțin mediatizată, dar de mare valoare. Component al lotului național, el a cucerit în 1971 titlul de campion republican la categoria planoare A-2.

O oglindă a sportului băcăuan

Clasamentul publicat de Steagul Roșu nu reflectă doar rezultatele individuale, ci și forța structurilor sportive din județul Bacău la începutul anilor ’70. Fotbalul, handbalul, boxul, atletismul, gimnastica și chiar sporturile tehnico-aplicative își găseau reprezentanți de elită, demonstrând diversitatea și soliditatea mișcării sportive locale.

Privit astăzi, acest top rămâne un document valoros de istorie sportivă, o mărturie a unei generații care a dus numele Bacăului pe podiumurile naționale și internaționale.