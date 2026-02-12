Primarul Stanciu-Viziteu, după blocajul de la groapa de gunoi: „Nu vom accepta șantajul. Am mers personal să deblochez accesul mașinilor”

În contextul tensiunilor generate de restricționarea depozitării, primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a declarat că nu va permite ca orașul să devină „victima unui șantaj comercial”.

Edilul a afirmat că a mers personal la depozitul de deșeuri pentru a se asigura că mașinile operatorilor SOMA și Romprest pot descărca. „Am ajuns la mâna operatorului gropii de gunoi? În niciun caz! A fost nevoie să mă duc personal până la groapa de gunoi pentru ca mașinile SOMA și Romprest să intre la depozitul de deșeuri și să descarce.

Nu o să permit să se adune munți de gunoaie ca o formă de șantaj pentru a plăti mai mult către Eco Sud. Trei mașini pe oră în loc de 10-12 – asta numesc eu șantaj!”, a declarat primarul.

Acesta a subliniat că Primăria Bacău nu are relație contractuală directă cu operatorul depozitului, contractul fiind gestionat de ADIS Bacău la nivel județean, însă a precizat că nu poate rămâne pasiv în situația în care serviciul de salubritate și cetățenii ar fi afectați.

„Azi a fost doar un episod care se va sfârși prin a pune ordine în aceste relații comerciale care reglementează gunoiul orașului și al județului”, a mai spus edilul.