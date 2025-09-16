Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu: „Directorii de școli să-și facă treaba cu responsabilitate, nu cu liste de cumpărături pentru părinți”

Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a transmis un mesaj ferm către directorii unităților de învățământ, cerându-le să gestioneze cu responsabilitate resursele școlilor și să nu transfere părinților sarcina de a asigura consumabilele de bază.

Declarația vine după ce edilul a primit sute de mesaje de la părinți, care au semnalat existența unor „liste de cumpărături” transmise de la școală. Printre acestea, pe lângă articole precum săpun lichid și hârtie igienică – pe care primarul spune că este obligația administrației să le asigure – au apărut cerințe inedite: bidoane de apă de 5 litri, contribuții obligatorii pentru dozatoare, șervețele umede și chiar șervețele nazale.

„Nu voi face micromanagement asupra modului în care comitetele de părinți își organizează activitatea, atâta timp cât totul se face de comun acord și fără obligații impuse. Important este ca părinții să aibă dreptul să spună «nu» și discuțiile să fie transparente”, a subliniat Stanciu-Viziteu.

Primarul a respins și criticile potrivit cărora intervenția sa ar fi fost „pur electorală”, invocând exemple de proastă administrare: „Încă am în minte imaginile din unele școli, iarna trecută: calorifere la maximum, 28 de grade în clasă, ferestre deschise larg. Asta nu e bună administrare, ci risipă. Și apoi ni se spune că nu sunt bani pentru hârtie igienică.”

Edilul a reamintit că școlile au obligația legală de a asigura condițiile de bază – materiale de curățenie, reparații esențiale și siguranță – și a făcut apel la directori să devină „exemple de buni gospodari”. Ca model de bună practică, a dat exemplul Colegiului „N.V. Karpen” din Bacău.

În final, mesajul său a fost tranșant: „Dacă vi se pare o sarcină prea dificilă, există mereu opțiunea de a face loc altcuiva mai capabil.”