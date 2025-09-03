Primarul Bacăului: „Niciun băcăuan nu va rămâne fără loc de parcare”

Primarul Municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a declarat că orașul este cu un pas mai aproape de supunerea la vot a regulamentului privind parcările rezidențiale, după cea de-a doua dezbatere publică desfășurată marți.

„Băcăuanii prezenți au venit cu observații pertinente, pe care le vom integra în forma finală a regulamentului ce va fi supus votului consilierilor locali. A fost o dezbatere civilizată, iar participanții au analizat documentul cu atenție și au venit cu sugestii concrete și constructive”, a afirmat primarul. Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a subliniat că nimeni din Bacău nu va fi lăsat fără loc de parcare.

Cele 15.000 de locuri menționate în Planul de Mobilitate reprezintă doar un reper și nu totalitatea locurilor existente în oraș. „Zeci de mii de autoturisme își găsesc în prezent spații de parcare în afara celor evidențiate în plan. Nimeni nu va fi alungat sau hăituit prin cartiere pentru a-și găsi un loc de parcare”, a precizat primarul.

Potrivit edilului, sistemul licitației pentru parcările rezidențiale funcționează deja în numeroase orașe din România, fără ca numărul locurilor licitate să fie egal cu cel al autoturismelor înmatriculate.

„Regulamentul nu este un pas înapoi, ci o încercare de a aduce ordine și corectitudine într-un domeniu unde, mult prea des, a domnit haosul”, a concluzionat primarul. Varianta completă a dezbaterii este disponibilă pe pagina oficială a Municipiului Bacău, iar o sinteză cu intervențiile cetățenilor și răspunsurile autorităților poate fi consultată tot online.