Consiliul local al municipiului Bacău a aprobat, ieri, exercitarea dreptului de preempțiune pentru achiziția Hotelului Central, monument istoric, aflat deasupra Teatrului Bacovia. La propunerea primarului Cosmin Necula, s-a decis că exercitarea dreptului de preempțiune să se facă în anumite condiții: firma lichidatoare care se ocupă de societatea ce deține hotelul să pună la dispoziția Consiliului cel mai recent raport de evaluare al clădirii și să depună o cerere fermă de cumpărare. Prețul imobilului este de 212.000 de euro plus TVA. Primarul Cosmin Necula susține că se pot obține fonduri europene pentru reabilitarea clădirii, această urmând a fi dată în administrarea Teatrului Bacovia. "Dacă nu ne vor pune la dispoziție toate documentele legale, va fi o problema pentru că nu putem cumpără imobilul oricum, în orice condiții", a mai spus primarul Necula. Hotelul Central a fost construit în anii '20 ai secolului trecut și a funcționat sub numele de Athenee Palace. După ce a fost naționalizat, partea cu sala de spectacole a fost transformată în teatru. În anii '90, hotelul a fost privatizat, însă firma care-l deținea a început să aibă probleme și hotelul a fost închis.

