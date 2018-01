– chiriașii ANL trebuie să depună până la 31 ianuarie 2018 adeverințele de venit pentru anul trecut Persoanele care locuiesc în blocurile ANL aflate în administrarea Primăriei Bacău au fost înștiințate că au termen până la 31 ianuarie 2018 să depună de sediul Primăriei 2 o adeverință de venit. Documentul trebuie să ateste ce venituri au înregistrat chiriașii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017, pentru actualizarea anuală a chiriei cu rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică. Adeverința trebuie să cuprindă venitul net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere, realizat în ultimele 12 luni. Înscrisul trebuie să fie depus la Compartimentul Evidență Contracte, str. Pieții nr. 1, în original. La stabilirea veniturilor nete lunare pe membri de familie se iau în considerare toate veniturile realizate, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă obligații legale de întreținere și alte creanțe legale. Excepție fac alocația pentru susținerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010, alocația de stat pentru copii, bursele sociale. În cazul în care titularul de contract de închiriere și/sau membrii de familie a acestuia, soț, soție, copii majori și alte persoane aflate în întreținerea acestuia, nu au realizat niciun fel de venit în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017 trebuie să prezinte următoarele documente în original: adeverință de venit net realizat pentru anul 2017, eliberată de ANAF sau declarație notarială pe proprie răspundere de unde să rezulte că în perioada ianuarie -decembrie 2017 nu au realizat niciun fel de venit, în țară și străinătate. Dacă cei vizați nu depun înscrisurile solicitate în termenul menționat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, chiria pentru anul 2018 se va reactualiza fără a se aplica coeficientul de ponderare în funcție de venitul realizat. 0 SHARES Share Tweet

