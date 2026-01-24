Primăria Bacău: Obligații pentru chiriașii ANL privind depunerea documentelor de venit

Primăria Bacău reamintește chiriașilor care locuiesc în imobilele ANL obligația de a depune până la data de 31 ianuarie 2026 documentele justificative în original privind veniturile nete lunare realizate de fiecare membru major al familiei, aferente perioadei ianuarie 2025 – decembrie 2025.

Documentele se depun la Compartimentul Informare Cetățeni, situat pe strada Nicolae Titulescu nr. 3, și trebuie să reflecte situația veniturilor, după caz, pentru fiecare membru major înscris în contractul de închiriere.

Printre documentele solicitate se numără:

adeverință de venit net lunar eliberată de unitatea angajatoare, care să includă salariul net și alte venituri asociate contractului de muncă (norme, tichete, vouchere etc.); în cazul activităților desfășurate la mai mulți angajatori, sunt necesare adeverințe de la fiecare;

adeverință privind alte venituri nete (activități independente, dividende, chirii, dobânzi, tranzacții bursiere), eliberată de ANAF sau de persoana autorizată care ține evidența financiar-contabilă;

documente privind indemnizația de creștere a copilului , emise de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău;

cupon de pensie , după tipul acesteia;

documente privind indemnizația de șomaj , eliberate de AJOFM Bacău;

documente privind indemnizația de handicap , însoțite de certificatul de încadrare în grad de handicap;

în cazul divorțului, sentința civilă/certificatul de divorț și documentele care atestă pensia de întreținere;

pentru persoanele majore sau studenții înscriși în contractul de închiriere, adeverință de la unitatea de învățământ și adeverință ANAF.

Primăria Bacău precizează că, potrivit prevederilor legale în vigoare, nedepunerea documentelor până la termenul de 31.01.2026 va conduce la reactualizarea chiriei pentru anul 2026 fără aplicarea reducerilor sau limitărilor raportate la nivelul veniturilor.

După aprobarea cuantumului chiriei prin Hotărâre a Consiliului Local, informațiile vor putea fi consultate pe linkul ce va fi comunicat ulterior.

Autoritatea locală recomandă chiriașilor ANL să respecte termenul-limită și să se asigure că documentația depusă este completă, pentru evitarea eventualelor consecințe administrative.