Primăria Bacău începe distribuirea cartelelor de acces pentru parcările securizate de biciclete

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat demararea procesului de atribuire a cartelelor de acces pentru parcările securizate de biciclete din oraș.

Pentru că numărul locurilor este limitat și, momentan, nu se percepe o taxă de utilizare a parcărilor, distribuirea cartelelor se face după principiul „primul venit, primul servit”.

Pentru a obține acces, utilizatorii trebuie să achite două taxe:

100 lei – garanție de bună utilizare,

25 lei – valoarea cardului.

Plata se poate face online prin Ghiseul.ro, la terminalele SelfPay din municipiu sau direct, în numerar, la ghișeele Primăriei (str. Pictor Theodor Aman 94C, parter).

Cererile se depun la Centrul de Informare Cetățeni (în sediul fostei Stări Civile) sau prin email la contactprimarie@primariabacau.ro, fiind necesare următoarele documente:

copie a actului de identitate,

fotografie cu bicicleta folosită,

dovada plății celor două taxe.

Parcările sunt destinate în special celor care utilizează bicicleta zilnic pentru deplasări la școală sau serviciu. Pentru a încuraja folosirea constantă, Primăria va monitoriza accesările: dacă o cartelă este folosită de mai puțin de 20 de ori într-o lună, aceasta poate fi retrasă.

Cartelele oferă acces la toate parcările securizate din municipiu, sunt valabile timp de un an și pot fi prelungite ulterior.

Primarul a precizat că, deși în documentația proiectului este menționată o taxă de utilizare, aceasta va intra în vigoare abia după încheierea perioadei de gratuitate stabilite prin finanțarea europeană.