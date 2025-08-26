Primăria Bacău contractează un nou împrumut de 14 milioane de euro pentru modernizarea iluminatului public

Primăria municipiului Bacău a contractat un nou împrumut extern, în valoare de 14 milioane de euro, de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), destinat continuării modernizării reţelei de iluminat public, anunță administrația locală.

Finanţarea are ca obiectiv reabilitarea zonelor care nu au fost incluse în proiectul anterior și va fi garantată cu veniturile bugetului local şi cu conturile municipiului, în limita serviciului anual al datoriei.

Potrivit primarului Lucian Stanciu Viziteu, proiectul va permite modernizarea restului reţelei de iluminat din oraș, prin instalarea unor lămpi cu consum redus de energie, modernizarea infrastructurii electrice şi implementarea unui sistem public care să ofere atât vizibilitate mai bună seara, cât şi costuri mai mici pentru municipiu.

Primarul a precizat, de asemenea, că municipalitatea are în pregătire și alte proiecte importante, pentru care urmează să fie finalizate documentațiile tehnice. În funcţie de necesarul de finanţare şi de posibilităţile bugetare, acestea ar putea fi susţinute printr-un nou mix de fonduri rambursabile.

Proiectul de modernizare a iluminatului public din Bacău vizează extinderea lucrărilor pe restul reţelei oraşului, estimată la aproximativ 198 de kilometri.