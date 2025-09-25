Primăria Bacău avansează proiectul noului stadion prin aprobarea PUZ-ului pentru zona Parc Olimpic

Astăzi, primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat un pas important în dezvoltarea infrastructurii sportive a orașului: realizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona Parc Olimpic – Stadion Bacău. Varianta finală a PUZ-ului a fost deja publicată și urmează să fie supusă aprobării consilierilor locali (link în comentarii).

Primarul a explicat că acest pas pune capăt speculațiilor imobiliare din centrul orașului și blochează dezvoltarea haotică, readucând 25.000 mp în proprietatea comunității. În plus, suprafața spațiilor verzi va crește de la 109.000 mp la 127.000 mp.

Zona va fi dedicată sportului și agrementului, incluzând stadionul cu parcare subterană, baze de antrenament, un corp de cazare și facilități complementare. Aceasta se va integra cu Bazinul de Înot și cele două clădiri guvernamentale existente: Sala de atletism și Sala sporturilor.

„Baze sportive și zone verzi generoase – aceasta este direcția sănătoasă pentru kilometrul zero al orașului nostru. Și nu speculații imobiliare”, a subliniat primarul Stanciu-Viziteu.