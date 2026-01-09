Primăria Bacău a aplicat, din oficiu, norma de poluare „non-euro” din lipsă de date. Cum se poate corecta situația

Mai mulți șoferi din municipiul Bacău au fost surprinși în această perioadă cu sume mari de plată pentru impozitele auto pe anul 2026. Motivul: Primăria a aplicat, din oficiu, norma de poluare „non-euro” pentru autoturismele la care nu existau date exacte.

Legislația privind impozitarea mașinilor în funcție de norma de poluare a fost publicată înainte de Crăciun, iar DITL (Direcția de Impozite și Taxe Locale) a recepționat o bază de date de la MAI. Aceasta însă nu se poate suprapune automat peste evidențele Primăriei, astfel încât mii de mașini fără informații complete au fost înregistrate la norma „non-euro”.

„Această situație a apărut pentru că, până acum, la înregistrarea vehiculelor nu era necesară colectarea tuturor datelor privind norma de poluare”, explică reprezentanții Primăriei.

Cum se poate corecta situația

Primăria pune la dispoziția cetățenilor două variante pentru rectificarea datelor:

Online, prin completarea formularului disponibil la: https://taxe.municipiulbacau.ro/formular/. Aici trebuie introduse: nume, prenume, CNP, seria de șasiu și norma de poluare a vehiculului. Angajații DITL vor actualiza informațiile fiscal-punctual, iar după câteva zile suma de plată va putea fi verificată din nou. La ghișeu, în momentul plății, prezentând cartea de identitate a vehiculului.

Reprezentanții Primăriei atrag atenția că, la nivelul municipiului, există aproximativ 70.000 de autovehicule, astfel că actualizarea bazei de date este un proces de durată.

Cetățenii sunt sfătuiți să verifice datele și să solicite rectificarea pentru a evita plata unor sume mai mari decât cele reale.