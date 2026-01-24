Prima secție SMART dintr-un spital public din România, inaugurată la Buhuși

Un moment de referință pentru sistemul public de sănătate din România a avut loc la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei”, unde a fost inaugurată prima secție de medicină internă SMART dintr-un spital public din țară. Proiectul marchează un pas important în direcția digitalizării și modernizării actului medical, punând tehnologia de ultimă generație în slujba pacienților și a personalului medical.

Noua secție SMART integrează soluții inovatoare testate și puse în funcțiune pentru a îmbunătăți semnificativ experiența pacienților, siguranța acestora și eficiența activității medicale. Elementul central al modernizării îl reprezintă Smart Nurse Call Solution, un sistem avansat care schimbă fundamental modul de monitorizare și îngrijire a pacienților.

Soluția utilizează tehnologii de ultimă generație, precum radare FMCW și MIMO, formarea fasciculului și analiza micro-Doppler, asigurând o supraveghere completă, continuă și non-invazivă. Monitorizarea în timp real a ritmului cardiac și a frecvenței respiratorii se realizează fără contact fizic, oferind o evaluare sigură și permanentă a parametrilor vitali.

În plus, radarul auxiliar de îngrijire colectează date esențiale privind timpul petrecut în pat, nivelul de activitate și calitatea somnului, informații care permit personalizarea tratamentelor și optimizarea procesului de recuperare. Sistemul include și funcții avansate de detecție automată a căderilor și a mișcărilor, bazate pe radare cu unde milimetrice și algoritmi de inteligență artificială, capabile să transmită alerte imediate personalului medical.

Un rol important îl are și radarul termic, care monitorizează prezența și starea pacienților prin imagistică termică, indiferent de condițiile de iluminare, eliminând necesitatea supravegherii vizuale directe și asigurând, totodată, confidențialitatea deplină a pacienților. Sistemul este completat de camere termice conforme cu reglementările GDPR, intercomunicare bidirecțională și alarme inteligente, care facilitează o comunicare rapidă și eficientă între pacienți și cadrele medicale. În situații de urgență, pacienții pot utiliza un buton inteligent pentru transmiterea instantanee a unui semnal de alarmă.

Prin integrarea tuturor acestor tehnologii, secția SMART de la Buhuși devine un model de bune practici în ceea ce privește siguranța, inovația și grija față de pacient, contribuind la reducerea riscurilor clinice, creșterea confortului și îmbunătățirea calității serviciilor medicale în sistemul public de sănătate.