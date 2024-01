Prima docu-dramă dedicată lui Avram Iancu intră în cinematografele din România

„AVRAM IANCU – Împotriva imperiului” este titlul primei docu-drame dedicate „Crăișorului Munților – Eroul din Transilvania, eroul tuturor românilor”.

Produs de Papa Pictures și Asociația Transilvania Art, docu-drama reprezintă debutul în lungmetraj al regizorului Theo Thorn, pe baza unui scenariu realizat de acesta împreună cu Alex Molico.

Premiera în cinematografele din România este programată pentru 26 ianuarie 2024.

Filmările au avut loc în perioada 9-15 octombrie 2023, în nordul județului Hunedoara, în satul tradiţional restaurat RoVillage şi în jurul localității Brad, în satele Baia de Criș, Bulzeştii de Sus și în comuna Luncoiu de jos.

„Este un film privat, un adevărat tribut adus Ardealului, de un grup de oameni naționaliști, iubitori de glie strămoșească, de istorie, de adevăr și dreptate… Este o adevărată lecție de istorie, prin care dorim să atingem atât publicul matur, cât și tinerii… viitorul țării. Așa pe hârtie toate acestea par cuvinte mari. Dar vă invit să vizionați filmul și veți vedea și înțelege mai bine la ce mă refer. De fapt cuvintele noastre sunt prea mici pentru ceea ce simțim și ce transmite acest film. Credem că «Avram Iancu – Împotriva imperiului» va fi filmul de suflet al anului 2024, anul în care marcăm 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu”, spun producătorii, Alin Panc și Sandu Pop (PaPa Pictures).

S I N O P S I S

Docu-drama „Avram Iancu – Împotriva imperiului” punctează momentele care au influențat decisiv destinul lui Avram Iancu, eroul revoluționar al Transilvaniei, al României. Filmul urmărește evenimentele din perioada 1848-1872, până la moartea sa.

1848 – În plină Revoluție în Transilvania, moții răspund chemării lui Avram Iancu de a veni să apere Munții Apuseni, care se transformă într-o fortăreață. Legiunile de români resping atacurile armatei răsculaților maghiari. Deși slab echipați și fără o pregătire militară sistematizată, românii sunt dispuși la sacrificiu, însuflețiți de personalitatea lui Avram Iancu, avocatul devenit Crăișorul Munților.

În toamna anului 1848, descoperim cum era organizată tabăra Legiunii Auraria Gemina condusă de Avram Iancu. În decembrie 1848, vedem cum Avram Iancu se impune și-i convinge pe liderii românilor că „numai tactica armată va scăpa poporul de tiranie”, declanșând un șir ireversibil de evenimente, care culminează cu un fals armistițiu și cu un deznodământ neașteptat al Revoluției.

Filmul urmărește mai apoi și evenimentele de după Revoluție: negocierea armistițiului dintre români și maghiari, înfrângerea revoluției și instituirea unui regim impus de Imperiul Habsburgic, trădarea Împăratului Franz Josef, arestarea și maltratarea lui Avram Iancu, ultimii ani de viață, chinuiți de supărări, și moartea sa învăluită în mister.

De vorbă cu echipa

„Mă bucur enorm că reușim să realizăm un documentar în amintirea lui Avram Iancu, un erou adevărat. Devotamentul său pentru un țel, iubirea de aproapele, onestitatea, respectul și credința în Dumnezeu sunt trăsături de caracter care trebuie să meargă mai departe”, spune Alin Panc, producător (PaPa Pictures)

„Mă bucur că am avut ocazia să primesc acest rol. Eu fiind ardelean, știam despre Avram Iancu. Nu foarte multe, nici măcar jumătate din câte știu acum. Am încercat să mă documentez din sursele istorice care îl descriu cel mai bine pe Avram Iancu ți am încercat să îl înțeleg, nu doar din descrierile altora, ci și din citatele lui, vorbele care au fost consemnate ca fiind 100% ale sale”, spune Horia Fedorca, interpretul personajului principal, Avram Iancu. Actorul își face astfel debutul în cinema, într-un rol principal. Horia Fedorca face parte din echipa Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu.

„Avrămuț, erou al meu, al moților și nu numai, a fost un om deștept, viteaz și mai ales înțelept. Filmul făcut de noi este o mulțumire venită peste două veacuri, pentru cum și-a dorit libertatea, cum a știut și cum a sperat în izbânda neamului său. Părerea mea de rău vine din faptul că nu a apucat să-și vadă moții liberi și stăpâni pe munții lor. În calitatea mea de producător doresc foarte mult ca filmul să ajungă și la tineri. Văd cum alte nații își inventează eroii, așa că ar fi păcat ca noi să nu îl slăvim pe al nostru, adevărat trăitor viteaz și iubitor de neam și glie. Mulțumim Lincoln Plus din Sebeș și domnului Gheorghe Cibu, precum și tuturor iubitorilor de Avram Iancu, care ne-au fost aproape în realizarea acestui film”, spune Sandu Pop, producător (PaPa Pictures)

Paul Hriscu, despre debutul în cinema

„Abia aștept să văd și eu filmul «Avram Iancu – Împotriva imperiului». Nu am putut fi la avanpremiera de luni de la București, dar voi fi prezentă la cea specială din Cluj. Am refuzat să văd filmul înainte, deși puteam. Vreau să-l văd direct pe marile ecrane. Și cred că momentul în care o să mă văd pe marele ecran nu o să-mi vină să cred. Dar o să mă privesc ca un simplu spectator și cred că o să mă critic. Mereu mi-am dorit să joc într-un film.

Întâlnirea cu Alin Panc a făcut posibil acest lucru. Mă știam de mai mult timp cu partenerul lui, cu Văru Săndel, dar pe Alin abia l-am cunoscut. El este cel care mi-a făcut această propunere. A fost o experiență grozavă pentru mine. Am avut doar două zile de filmare, dar nu am să le uit niciodată. Și cred că nu am avut un rol ușor. Personajul meu este unul dramatic, trece prin mai multe stări emoționale de la teamă și durere la panică. În film interpretez o țărancă româncă, o femeie care își pierde în război soțul și unul dintre copii, într-un mod extrem de dureros și de traumatizant.

Și își dorește cu disperare ca măcar singurul băiat pe care îl mai are, pe nume Ilie, să rămână în viață în urma bătăliei care urma să se petreacă. Regizorul Theo Thorn a crezut că nu mă simt bine la un moment dat, pentru că atât de tare intrasem în personaj, încât plângeam cu adevărat, foarte sincer. Simțeam în interiorul meu trăirile acelei femei cotropită de durere, iar acest lucru a dus la un joc actoricesc foarte bun, după câte am înțeles de la echipă. Am tras cinci duble și toate au fost foarte bune. Așa mi s-a spus. Și m-am bucurat. Ce e drept, asta am simțit și eu. Eu intrasem în personaj deja de la repetiții. Am dat tot ceea ce a fost mai bun în acel moment în mine. Am început să plâng de-adevăratelea și regizorul a crezut la un moment dat că mi s-a făcut rău.

Totul a fost foarte natural pentru mine și, fără să îmi dau seama, am crezut tot ceea ce am spus în film. Cred că asta înseamnă să fii actor bun, să crezi ceea ce spui. Nu mi-a fost greu, pentru că m-am gândit și m-am concentrat la povestea femeilor din acea perioadă, din acea zonă. Au fost foarte traumatizante și nu ai cum să nu simți și tu acest lucru. Este groaznic să-ți moară soțul, copilul, să vezi cum mor. Eram disperată. Experiența aceasta de actorie mi-a plăcut foarte mult, dar las să meargă și la acest capitol lucrurile de la sine. Nu am o școală în acest domeniu și nu știu dacă voi face. Am absolvit și Academia de Muzică și mi-am dat seamă că aproape nimic din ce am studiat acolo nu are legătură cu inspirația mea”.

Produsă de Papa Pictures, Asociația Centrul de Arte Vizuale Transilvania Art și Stilo Evora, docu-drama reprezintă debutul în lungmetraj al regizorului Theo Thorn, pe baza unui scenariu realizat de acesta împreună cu Alex Molico.

Producători: PaPa Pictures, Asociația Centrul de Arte Vizuale Transilvania Art, Stilo Evora

Regie: Theo Thorn – debut lungmetraj

Scenariu: Theo Thorn, Alex Molico

D I S T R I B U Ț I E:

Horia Fedorca – debut

Damian Victor Oancea

Alin Panc

Sandu Popa

Kata Pánczél

Paula Hriscu – debut

Consultanți științifici:

Prof. univ. dr. habil. Sorin Șipoș (Universitatea din Oradea / Muzeul Țării Crișului Oradea)

Prof univ dr. Mihai Drecin (Membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România)

Lector univ. dr. Radu Româmașu (Uniersitatea din Oradea)

Producători: Alin Panc, Sandu Pop, Romi Cărmăzan, Claudiu Faur

Producători executivi: Dorian Stan, Raluca Hideg, Romi Cărmăzan

Director de imagine: Rareș Dima

Montaj: Sabin Filip

Sunet: Ioan Iacoban

Pictor costume: Daniela Diaconescu

Scenografie: cu susținerea RoVillage, scenograf Nicu Resteanu