Prietenul la Curățenie se cunoaște

Sub acest motto, peste 2500 de voluntari din întreg județul Bacău au participat pe 20 septembrie, la Ziua Naționala a Curățenie.

Elevi, cadre didactice, părinți, structuri ale Ministerului de Interne, Clubul Pensionarilor Bacău, Asociatia pentru Educatie si Formare ASEF Bacău, Administratia Bazinală Siret, UAT-uri din mediu rural și urban au colectat aproximativ 1500 de saci cu deșeuri.

„Energia acestei zi rămâne unică de la an la an și este darul fiecăruia dintre noi pentru Natura care ne oferă atât de multe daruri. Mulțumim tuturor celor implicați! Mulțumim tuturor instituțiilor implicate! Mulțumim, Bacău!”

Prof. Ana Maria Dudeci, coordonator județean Let ‘s do it România!