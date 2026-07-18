Prețurile caselor vechi au ajuns să sfideze orice logică

Urmăresc de ceva vreme anunțurile imobiliare din Bacău și din localitățile învecinate și nu pot să nu mă întreb dacă o parte dintre proprietarii care își scot casele la vânzare mai au contact cu realitatea pieței.

Înțeleg că fiecare își apreciază proprietatea și că multe dintre casele construite în urmă cu zeci de ani au fost ridicate cu grijă și materiale considerate bune la vremea lor. Totuși, este greu de explicat cum ajung locuințe vechi, construite din chirpici sau bolțari, uneori nelocuite de ani întregi și cu investiții serioase necesare, să fie evaluate aproape la același nivel cu o casă nouă.

Vorbim despre imobile de 20, 30 sau chiar 50 de ani, care în unele cazuri nu sunt racordate la toate utilitățile, necesită renovări complete ori chiar consolidări. Cu toate acestea, prețurile cerute par desprinse din piața construcțiilor noi, unde și acolo mulți consideră că valorile au devenit exagerate.

Dacă în cazul apartamentelor există o diferență clară între cele noi și cele vechi, reflectată și în prețul pe metru pătrat, mi s-ar părea firesc ca același principiu să funcționeze și în cazul caselor. Vechimea, starea construcției și investițiile necesare ar trebui să conteze în evaluarea unei proprietăți.

Sigur, piața este cea care stabilește, în final, cât valorează un imobil. Însă piața înseamnă și cumpărători dispuși să plătească. Dacă prețurile sunt complet rupte de realitate, există riscul ca acele case să rămână ani întregi nevândute.

Am impresia că unii proprietari nu mai urmăresc să vândă, ci speră să obțină un câștig spectaculos doar din aprecierea terenului și din lipsa alternativelor pentru cei care își doresc o casă. Din păcate, această abordare nu face decât să îngreuneze accesul oamenilor obișnuiți la o locuință și alimentează o piață deja suficient de tensionată.

Poate că a venit momentul ca prețurile să fie stabilite cu mai mult realism și mai puțină speranță într-un „tun” imobiliar.

Cu stimă,

Ioan I.