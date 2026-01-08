Presiune redusă pe mai multe străzi din municipiul Onești!

Echipele RAJA intervin astăzi – 08 ianuarie 2026, pentru executarea lucrărilor de remediere a unui branșament avariat, de pe strada Stirenului, din orașul Onești, județul Bacău.

Prin urmare, în intervalul orar 12,45 – 16:00, se furnizează apă cu presiune redusă consumatorilor de pe străzile: Sintezei, Stirenului, Mercur, Aleea Viitorului, George Bacovia (parțial), Libertății (parțial), Bulevardul Belvedere (parțial). În funcție de consum și de configurația rețelei, la etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a apei.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în parametri optimi, în cel mai scurt timp.

Biroul de Comunicare RAJA S.A.