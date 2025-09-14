Președintele CJ Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, participă la debutul noului an școlar la Colegiul Național Catolic „Sfântul Iosif”

Într-o zi simbolică pentru creștinătate, Ziua Sfintei Cruci, președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a participat săptămâna aceasta la deschiderea noului an școlar la Colegiul Național Catolic „Sfântul Iosif” din Bacău, o instituție de învățământ recunoscută pentru excelența sa academică și pentru abordarea integrată a formării intelectuale și morale a elevilor.

În cadrul evenimentului, președintele CJ Bacău a subliniat importanța educației ca spațiu nu doar al acumulării de cunoștințe, ci și al dezvoltării valorilor fundamentale și al formării caracterelor puternice, capabile să facă față provocărilor vieții.

„Școala nu este doar locul unde se cultivă cunoașterea, ci și mediul în care, prin implicarea cadrelor didactice, se transmit valorile morale și spirituale din generație în generație”, a declarat Cristina Breahnă-Pravăț.

Evenimentul a inclus și Sfânta Liturghie oficiată de PS Petru Sescu, episcop auxiliar al Diecezei de Iași, care a oferit binecuvântarea și un mesaj de învățătură pentru elevi și profesori.

Președintele CJ a remarcat respectul pentru diversitatea confesiunilor religioase în cadrul colegiului, evidențiind spiritul de toleranță, solidaritate și dialog care guvernează comunitatea școlară.

În încheiere, Cristina Breahnă-Pravăț le-a urat elevilor, cadrelor didactice și părinților un an școlar plin de realizări, înțelepciune și succes, subliniind rolul credinței și al respectului în formarea unei educații autentice.