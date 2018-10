Bolnavii de hepatită C vor putea accesa mai uşor tratamentul fără interferon, o medicație inovativă introdusă și pe piața românească de câțiva ani, întrucât, așa cum am mai prezentat în Deșteptarea, din această toamnă, și Bacăul a fost inclus în acest Program Național.

În aceste condiții, am devenit Centru medical care poate asigura pacienților suferinzi de hepatită cronică de etiologie virală și ciroză hepatică tratamentul cu medicația care face obiectul contractelor cost-volum-rezultat. Aceste contracte sunt încheiate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și se referă la trei scheme de tratament prevăzute în sublista C – secțiunea C1 – bolile G4 și G7.

În funcție de schema prescrisă de medicii specialiști în gastroenterologie sau boli infecțioase costul mediu pe pacient este cuprins între 46.700 și 74.000 lei /lună. Facturile pentru aceste medicamente se achită doar după ce o comisie medicală de pe lângă CNAS validează dosarul medical al pacientului și constată că pacientul este vindecat.

ATENȚIE! Doar medicii specialiști în gastroenterologie sau boli infecțioase din Bacău pot prescrie aceste scheme noi de tratament. De asemenea, numai persoanele asigurate pot beneficia de tratamentul antiviral fără interferon, în mod gratuit.

Care sunt condițiile

Pentru a beneficia de acest tratament, pacientul trebuie să se adreseze medicilor specilialiști numai din municipiul Bacău, respectiv din Spitalul Județean de Urgență sau din centrele private aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Bacău care au optat pentru a acorda aceste servicii. În baza unor vouchere eliberate de medici, pacienții se vor adresa laboratoarelor de analize private nominalizate de CNAS, pentru a efectua analizele specifice, respectiv Centrul Medical Regina Maria și Synevo. Medicația din prescripția medicală eliberată de medici se va putea prelua de la oricare farmacie aflată în contract cu CAS Bacău și care a optat pentru a elibera aceste scheme noi de tratament.

„În prima decadă a lunii octombrie au fost deja emise două prescripții medicale pentru tratarea hepatitei cronice virale cu medicație interferon-free. Este un lucru foarte bun pentru pacienți, care nu mai sunt nevoiți să se deplaseze într-un centru universitar pentru a beneficia de acest tratament. Îndrumăm medicii specialiști ca în situația în care pacienții se încadrează în criteriile de includere în acest Program Național să utilizeze aceste scheme noi de tratament. Noi vom asigura fără sincope banii necesari pentru suportarea acestor costuri.”

Marius Savin, președinte director general Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău

Până acum, aceste tratamente fără interferon se acordau pacienților cu Hepatita C în 11 centre din țară: București, Constanța, Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara, Galați, Iași, Târgu Mureș, Brașov, Oradea, Sibiu. Mai nou, au fost introduse în program Bacăul, alături de Pitești.

Hepatita C este o boală transmisibilă pentru care nu există vaccin. Peste 70% dintre persoanele care suferă de Hepatita C nu prezintă simptome evidente. Boala însă este tratabilă și vindecabilă. Anul trecut, 99,32% dintre pacienții tratați de infecție VHC (virusul hepatitic C) cu aceste tratamente inovatoare s-au vindecat. Hepatita virală C este cauzată de infecția VHC, care determină inflamația și lezarea ficatului. Virusul VHC se transmite prin sângele unei persoane infectate. Mai rar, se transmite prin contact sexual neprotejat cu o persoană infectată sau de la mamă la făt.