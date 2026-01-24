Premiu de peste 1,1 milioane de lei câștigat la Noroc. Biletul norocos a fost jucat în Bacău

Loteria Română a anunțat că la tragerea Noroc s-a câștigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei. Potrivit reprezentanților companiei, premiul a fost obținut la categoria N+3.
„La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bacău”, a transmis Loteria Română.
Totodată, la tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul câștigător a fost jucat prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro.
Loteria Română a publicat pe rețelele de socializare și imaginile biletelor câștigătoare de la extragerile de joi seară.
Numerele câștigătoare la extragerile de joi, 22 ianuarie, sunt:
Loto 6/49: 34, 43, 20, 21, 14, 13
Joker: 35, 40, 44, 12, 7 + 1
Noroc Plus: 4 3 3 4 4 7
Super Noroc: 7 5 0 2 4 0
Noroc: 4 5 3 2 6 5 6
Loto 5/40: 7, 12, 36, 16, 40, 33
Reprezentanții Loteriei Române reamintesc că premiile pot fi revendicate în termenul legal prevăzut de regulamentul jocurilor de noroc.