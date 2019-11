Da, membrii Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bacău, şi-au adjudecat şi ei o parte din „Toamna bacoviană”, manifestare cu tradiţie în Bacău, indiferent cum s-a numit ea de-a lungul anilor. Din această toamnă, sub patronajul filialei băcăuane a celor care se ocupă „cu gânditul” şi „cu scrisul” şi a Consiliului Judeţean, se desfăşoară, anul acesta, la ediţia I, timp de două zile mai multe manifestări reunite sub genericul „Toamna bacoviană a scriitorilor”. Din lipsa unui spaţiu propriu şi a chiriilor foarte mari solicitate de proprietarii de asemenea locaţii, tot ce are mai valoros literatura băcăuană, dar şi din Moldova de Sus şi Moldova de Jos, s-au adunat în Sala Mare a Consiliului Judeţean, vineri, 1 noiembrie, ora 14.00. De când cunosc eu această filială, nu am văzut atâţia poeţi, romancieri, dramaturgi, critici literari, eseişti, la un loc. Invitaţi au fost şi din alte judeţe, din Bucureşti, mai ales directori şi redactori şefi ai unor reviste literare, la care scriitorii băcăuani colaborează sau le sunt publicate producţiile literare. Au fost peste 80 de persoane, personaje şi personalităţi din lumea literelor şi literaturii. Câţiva au lipsit, mulţi s-a spus, pentru ei s-a oficiat o slujbă de pomenire şi comemorare.

În prima parte a „Toamnei…” au fost prezentate cele mai importante reviste literare din acest areal cultural, istoric, tradiţii, specific, conţinut. Cum era normal, prima revistă a fost „Ateneu”, apoi „Convorbiri literare” – Iaşi, urmate de mai tinerele lunare, bilunare, semestriale, „Expresul cultural” – Iaşi, „Spaţii culturale” – Râmnicu Sărat, „Bucovina literară” – Suceava, „Cadran cultural” – Bacău, „13 Plus” – Bacău, „Plumb” – Bacău şi multe altele, inclusiv reviste care apar doar pe internet.

Moderator a fost Dumitru Brăneanu, preşedinte al Fililaei Bacău a Uniunii Scriitorilor.

Vizite la muzee şi la statuia lui Bacovia

În timpul unei pauze binemeritată, participanţii au vizitat Casa Alecsandri, Casa Memorială „George Bacovia” şi s-au oprit la statuia lui George Bacovia, din centrul oraşului, unde, cine a dorit, a recitat din creaţiile proprii.

Premiile „Toamnei bacoviene a scriitorilor”



Prima zi a acestei inedite şi interesante manifestări, pusă, şi ea, sub semnul lui Bacovia, s-a încheiat cu decernarea premiilor. Ediţia întâi a fost generoasă şi exigentă.Juriul, format din scriitorii Bogdan Hanu – preşedinte, Valeria Manta Tăicuţu, Emilian Marcu, Mioara Bahna şi Cristina Ştefan (vicepreşedinte al Filialei Bacău a USR) a acordat următoarele premii:

Premiul Opera Omnia – Ovidiu Genaru; Premiul “Cartea anului 2018” – Petre Isachi; Premiul „Cartea anului 2019” – Ion Fercu; Premiul pentru debut – Ion Uleanu (Roman), Premiul “Cartea lunii”: Maria Cuşnir, Neculai Pogonaru, Doina Cernica, Nicolai Tăicuţu, Gheorghe Iorga, Adrian Botez, Vasile Proca, Grigore Codrescu, Gheorghe Neagu, Ştefan Munteanu, Alexandru Dumitru, Calistrat Costin.

Premii speciale: Premiul pentru critică literară – Ioan Culiţă Uşurelu; Premiul pentru poezie religioasă – Ion Tudor Iovian. Premiul In Memoriam: Sorina Munteanu şi Doru Kalmuski.

În acelaşi cadru, s-au decernat şi premiile Revistei PLUMB, revistă a Filialei USR (director Ion Prăjişteanu, redactor şef – Dumitru Brăneanu, redactor şef adjunct – Cristina Ştefan. Marele premiu: Paraschiva Miriam Ichim. Debut proză – Livia Ioana Retea; Debut poezie – Claudiu Moldovan, Emil Ariton.

Sâmbătă, ora 10.00, Sala Consiliului Judeţean: Conferinţă cu tema: „Percepţia poetului George Bacovia” în conştiinţa şi cultura europeană”.