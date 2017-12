Într-o festivitate care a avut loc, marți, pe 19 decembrie, la Palatul Parlamentului, Ministrul Educaţiei Naționale, Liviu Marian Pop, a premiat olimpicii români care s-au remarcat în anul 2017 la concursurile internaţionale pe diferite discipline școlare. Au fost recompensaţi 189 de elevi, alături de cadrele didactice care i-au pregătit şi directorii instituțiilor de învâțământ din care provin laureaţii. Pe acest onorant podium au urcat și doi elevi băcăuani: Ana-Maria Vieru, de la Colegiul Național „Gr. Moisil” Onești (profesor coordonator Loredana Hanganu și director prof. Mărioara Brescan) – pentru locul I obținut la Olimpiada Internațională de Limba Franceză, și Miruna Ioana Belciu, de la Colegiul Național „Gh.Vrănceanu” Bacău (prof. îndrumător Mariana Rosenschein și director prof. Andrei Gabriel) – pentru medalia de bronz obținută la Olimpiada Internațională de Științe a Uniunii Europene. Prin alocuțiunile lor, membrii prezidiului, coordonat de Ministrul Educației Naționale, alături de Ecaterina Andronescu, Președintele Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport, și-au exprimat considerația deosebită față de rezultatele de excepție pe care le-au obținut elevii școlii românești, promovând, astfel, excelența. 0 SHARES Share Tweet

