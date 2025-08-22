Premierul Ilie Bolojan, pe șantierul Autostrăzii A7: lucrările avansează, primele deschideri posibile până la Adjud

Premierul Ilie Bolojan a verificat astăzi stadiul lucrărilor pe tronsonul Focșani – Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, și cu directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Potrivit declarației lui Cristian Pistol, pe primele două loturi – Focșani-Domnești Târg și Domnești Târg-Răcăciuni – lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 80%, în timp ce pe lotul Răcăciuni-Bacău progresul este de circa 60%.

„În acest ritm sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația cel puțin până la Adjud, pe o distanță de 50 de kilometri”, a precizat șeful CNAIR.

Acesta a subliniat importanța finalizării în termen a celor 96 de kilometri ai tronsonului Focșani – Bacău, dar și a tronsonului vecin Bacău – Pașcani, pentru asigurarea continuității pe coridorul pan-european IX și pentru dezvoltarea economică a Moldovei.

Lucrările pe cele șase loturi dintre Focșani și Pașcani sunt executate de constructorul român UMB și sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Conform graficelor, în 2026 ar urma să fie deschisă circulația pe întreaga autostradă București – Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 km, prin conexiunea A7 – A3.