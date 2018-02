Cum teatrul băcăuan a intrat într-un an aniversar, prezența în repertoriul său a unei piese despre condiția actorului nu este deloc întâmplătoare. Dimpotrivă, e cât se poate de bine venită, e programatică. „Uciderea lui Gonzago”, spre care s-a orientat regizorul Dumitru Lazăr Fulga, este textul dramaturgului bulgar Nedyalko Yordanov, cunoscut în România prin alte câteva montări de la teatrele din țară, din Iași, Oradea, Constanța. Este un text de substanță, excelent scris, cu deplin meșteșug dramaturgic, având un complex de teme, pornind de la cea mai cunoscută capodoperă shakespeareană, „Hamlet”. Mecanismul puterii este bine surprins în piesă, la fel tema prieteniei, a iubirii, a trădării, a relațiilor umane, cu tot imprevizibilul lor. Și a fricii, a renunțării la demnitate în condiții potrivnice, într-un stat totalitar, al unei stricte supravegheri, de care se ocupă poliția politică. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

