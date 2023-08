Premieră în Bacău, premieră în România: Formula Student România pe circuitul Speed Park – VIDEO

Mai multe echipe studențești din 7 țări au concurat în perioada 31 iulie-5 august la competiția Formula Student România, pe circuitul Speed Park din Bacău, omologat FIA, pentru prima dată în România. Este vorba despre un eveniment internațional, dedicat tinerilor de cea mai înaltă ținută intelectuală și profesională, în care reprezentanții universităților tehnice din întreaga lume își demonstrează abilitățile de cercetare/inovare în domeniile mecanică auto, IT și IA, sprijiniți și de cei mai importanți producători în aceste domenii.

Formula Student are o tradiție de peste 40 de ani, primul eveniment de acest gen fiind organizat în anul 1980, de către Universitatea Statului Texas, sub patronajul SAE (Society of Automotive Engineers). De la prima ediție a acestei competiții, aceasta a fost organizată anual, în peste 20 de țări, cu participarea a mai mult de 600 de universități tehnice.

Evenimentul din Bacău a fost organizat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Speed Park, Research in Mechanical Engineering (RME) și Primăria Municipiului Bacău, iar între partenerii în organizarea s-au numărat Aerostar, Agricola, Arcelor Mital, Asociația „Dumitru Sechelariu”, Aqua Carpatica, Arcadis, Baofeng, Camrid, Conex, Continental, Electroalfa, Elmet International, Laer, Phinia, P10 Led, Resonance, Motul, New Design, Vesta, Vitescu Technologies, Vodafone, Ziarul Financiar.

Competiția s-a desfășurat pe trei secțiuni, motor clasic, motor electric și motor hybrid. Cu detalii, prof. univ. dr. ing. Valentin Zichil – Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău:

„Această competiție are rolul de a pune în valoare ideile și capacitatea studenților de a proiecta și de a realiza automobile asemănătoare celor din Formula 1, dar care nu trebuie să aibă performanțe asemănătoare celor din Formula 1. Universitatea noastră are un automobil pneumatic, un pneumomobil, dar anul acesta, în concurs, nu a existat această secțiune, motiv pentru care nu am avut echipaj participant, dar vom avea o echipă de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Ne-am dorit ca acest eveniment să fie un semnal pentru tinerii absolvenți de liceu, care să le arate faptul că își pot îndeplini visurile legate de automobilism. Toate specializările pe care le are Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul tehnic, asta însemnând Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Mecatronică, Tehnologia Informației, Mediu, contribuie la realizarea unei asemenea formule.”

„Chiar dacă noi nu avem programul de studii Automobile, avem Mecatronică și încercările studenților noștri de licență și master au fost realizat multe pneumomobile care au luat diferite premii la competițiile studențești. În acest domeniu, al mașinilor de curse, încercăm și noi să ținem pasul și să ajutăm studenții pentru că ei au vise, au aspirații, au tot felul de proiecte care trebuiesc ajutate. Noi, la Bacău, ajutăm foarte mult studenții în proiectele lor, chiar financiar, pentru a putea să își îndeplinească un vis. Căutăm sponsori și trebuie să subliniez că Universitatea are o relație foarte bună cu mediul economic și sponsorii vin.” Prof. univ. dr. ing. Dr. h. c. Valentin Nedeff, Președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

În urma finalizării competiției Formula Student România au fost desemnați câștigătorii. Juriul a acordat premii pentru mai multe categorii:

Câștigătoarea trofeului, echipa Universității Tehnice Bialystok din Polonia, care a mai obținut și premiul pentru Cel mai bun Cost și producție, precum și Cel mai bun Design;

Echipa Universității Reykjavik din Islanda a fost premiată pentru Cea mai bună Prezentare a unui Business Plan;

Echipa Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, reprezentanta României în competiție, a obținut trofeul K.I.S.S;

Echipa Universității Dokuz Eylul din Turcia a primit premiul pentru Cea mai accesibilă logistică și pentru Primul automobil electric la Formula Student România.