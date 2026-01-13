Pregătire militară voluntară pentru tineri: ce prevede noua lege și ce beneficii aduce

Legislația privind pregătirea populației pentru apărare a fost modificată oficial, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 5/2026, aplicabilă de luni, 12 ianuarie. Actul normativ aduce schimbări importante Legii nr. 446/2006 și introduce, în premieră, un program de pregătire militară de bază desfășurat pe bază de voluntariat, destinat tinerilor care nu au efectuat stagiul militar.

Cine poate participa la pregătirea militară voluntară

Potrivit noilor reglementări, cetățenii români, femei și bărbați, cu vârste între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă, pot solicita participarea la acest program. Inițiativa este valabilă pe timp de pace și se derulează sub coordonarea Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Programul are o durată de până la patru luni, iar participanții dobândesc statutul de soldați sau gradați voluntari în termen pe perioada instruirii.

Condiții de înscriere și selecție

Înscrierea se face în baza unui angajament semnat pe propria răspundere, prin care voluntarul își asumă parcurgerea integrală a programului. Înainte de semnarea angajamentului, candidatul trebuie să fie declarat apt medical și psihologic, în urma unui proces de selecție desfășurat într-un centru militar.

Pentru aplicarea efectivă a măsurii, MApN urmează să adopte, în perioada următoare, norme metodologice privind organizarea programului, conținutul pregătirii și forma exactă a angajamentului.

Drepturile voluntarilor pe durata pregătirii

Pe parcursul pregătirii militare de bază, voluntarii beneficiază de drepturi similare militarilor în termen, fără niciun cost personal. Acestea includ:

cazare gratuită;

echipare completă;

hrană;

asistență medicală și medicamente;

alte drepturi prevăzute de legislația militară.

Indemnizație de peste 25.000 de lei la final

Unul dintre cele mai atractive elemente ale noii legi este indemnizația acordată la finalizarea programului. Aceasta este echivalentul a trei câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Având în vedere că salariul mediu brut stabilit pentru anul 2025 este de 8.620 de lei, indemnizația totală ajunge la aproximativ 25.850 de lei.

Suma se plătește în tranșe lunare egale, pe durata programului. În situația în care un voluntar nu finalizează pregătirea militară, acesta va fi obligat să restituie indemnizația încasată, precum și cheltuielile suportate de stat pentru instruirea sa până la acel moment.

Trecerea în rezerva operațională

După absolvirea programului, voluntarii sunt luați în evidență de centrele militare și introduși în rezerva operațională a Armatei Române, consolidând astfel capacitatea de apărare a statului.

Clarificări pentru studenți

Noua lege aduce și reglementări clare privind modul de îndeplinire a serviciului militar de către studenții care urmează cursuri în instituții civile de învățământ superior, dar sunt școlarizați pentru nevoile MApN sau ale altor instituții din domeniul apărării și securității naționale.

Prin aceste modificări, autoritățile urmăresc să stimuleze participarea voluntară a tinerilor la pregătirea pentru apărare, oferind atât beneficii materiale, cât și un cadru legal clar pentru formarea unei rezerve militare moderne și motivate.