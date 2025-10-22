Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu la o clădire dezafectată din Onești

Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu la o clădire dezafectată de pe strada Avântului, municipiul Onești.

La fața locului s-au deplasat forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara și o autospecială de primă intervenție și comandă.

De asemenea, se deplasează un inspector din cadrul Serviciului de Prevenire al ISU Bacău, iar Garda Națională de Mediu a fost anunțată.

Ard reziduuri existente în interiorul unui rezervor metalic aferent unei instalații. Incendiul este localizat, iar pompierii lucrează în continuare pentru lichidarea acestuia. Misiunea este în dinamică.