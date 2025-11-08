Polițiștii și Iris, câinele polițist, alături de elevii băcăuani

Activități educative pentru prevenirea violenței și promovarea siguranței în școli

Polițiștii băcăuani, împreună cu câinele polițist Iris, au fost oaspeți speciali ai elevilor de la Liceul Pedagogic și Școala Gimnazială „George Bacovia”. Scopul activității: siguranța copiilor și educarea lor în spiritul responsabilității.

Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, împreună cu cei de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, Secția 1 Poliție Bacău și un criminalist însoțit de câinele polițist Iris, au desfășurat o serie de activități informativ-preventive la Liceul Pedagogic „Ștefan cel Mare” și la Școala Gimnazială „George Bacovia” din municipiul Bacău.

Evenimentul a avut ca obiectiv creșterea gradului de siguranță al elevilor și cadrelor didactice, atât în incinta unităților de învățământ, cât și în zonele adiacente.

Temele abordate au vizat:

Prevenirea bullyingului și a altor forme de violență școlară ;

Riscurile consumului de substanțe interzise ;

Importanța respectării normelor de conviețuire socială ;

Adoptarea unui comportament responsabil în spațiul public.

Elevii au fost deosebit de încântați să o cunoască pe Iris, câinele polițist, și să asiste la o demonstrație practică privind modul de lucru al echipei formate din conductor și partenerul său canin.

Astfel de activități se vor continua și în perioada următoare, consolidând parteneriatul dintre poliție, școală și comunitate și contribuind la menținerea unui climat educațional sigur și prietenos.