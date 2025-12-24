Polițiștii din Podu Turcului, alături de semeni, în prag de sărbători

În pragul sărbătorilor, când liniștea și speranța ar trebui să bată la fiecare ușă, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au ales să fie mai mult decât păstrători ai ordinii. Au ales să fie oameni, aproape de oameni.

Astăzi, printr-o acțiune umanitară născută din inițiativă proprie, polițiștii s-au mobilizat pentru a sprijini câteva familii greu încercate din comunele Glăvănești, Motoșeni, Podu Turcului și Găiceana. Cu discreție și sinceritate, au ajuns la porțile celor care, poate, așteptau nu doar ajutor material, ci și un semn că nu sunt uitați.

Pachetele oferite au conținut produse alimentare de bază și bunuri destinate copiilor, menite să aducă un strop de bucurie și siguranță în casele unde sărbătorile ar fi fost, altfel, mai tăcute. Dincolo de daruri, a contat însă mai ales gestul: o mână întinsă, o vorbă bună, o prezență care a adus alinare.

Prin această inițiativă, polițiștii din Podu Turcului au transmis un mesaj clar de solidaritate și responsabilitate față de comunitate, arătând că uniforma nu înseamnă doar autoritate, ci și empatie, grijă și sprijin.

Într-o perioadă în care fiecare gest contează, astfel de fapte reamintesc că spiritul sărbătorilor trăiește prin oameni și prin dorința lor de a fi alături unii de alții.