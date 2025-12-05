Polițiștii băcăuani, în sprijinul comunității: recomandări pentru sărbători în siguranță

Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, polițiștii băcăuani intensifică activitățile preventive pentru ca întreaga comunitate să se bucure de această perioadă în liniște și siguranță. Oamenii legii reamintesc că vigilența fiecăruia este esențială, atât în protejarea bunurilor personale, cât și a propriei integrități.

Atenție la cumpărăturile din perioada aglomerată

Polițiștii avertizează că furturile din buzunare și din genți sunt mai frecvente în zonele aglomerate și în mijloacele de transport în comun. În astfel de situații, dacă sunteți împins sau bruscat, verificați imediat portofelul și geanta.

De asemenea, evitați „chilipirurile” oferite de persoane necunoscute. Produsele pot fi contrafăcute sau pot proveni din săvârșirea unor infracțiuni.

Oamenii legii recomandă să nu păstrați portofelul în buzunarele exterioare ale hainelor și să nu expuneți sume mari de bani atunci când achitați cumpărăturile.

Sfaturi pentru cumpărăturile online

Pentru cei care preferă achizițiile pe internet, polițiștii atrag atenția asupra riscurilor din mediul online:

Evitați accesarea link-urilor provenite din surse necunoscute și verificați autenticitatea site-urilor înainte de a face plăți.

Analizați cu atenție denumirea exactă a site-ului; diferențe subtile, precum litere dublate sau înlocuirea literei „o” cu cifra „0”, pot indica un site fals.

Nu transmiteți niciodată datele cardului prin e-mail, SMS sau aplicații de mesagerie.

Pentru a primi bani în cont, este suficient să comunicați codul IBAN, nu datele cardului bancar.

Pentru mai multe informații despre siguranța tranzacțiilor online, polițiștii recomandă accesarea platformei sigurantaonline.ro.

Protejați-vă locuința

Polițiștii reamintesc cetățenilor să nu permită accesul persoanelor necunoscute în locuință, indiferent de pretext: ajutoare, donații, oferte avantajoase sau vânzări improvizate. Astfel de situații sunt adesea folosite pentru înșelătorii sau furturi.

Fiți atenți în spațiile publice

Cei care petrec timp în aer liber sunt sfătuiți să acorde o atenție deosebită copiilor, în special în zonele aglomerate, unde aceștia se pot rătăci cu ușurință.

Polițiștii băcăuani transmit că vor rămâne la datorie pe întreaga durată a sărbătorilor, pentru a asigura ordinea publică și pentru a interveni prompt atunci când situația o impune. Autoritățile încurajează cetățenii să fie responsabili și vigilenți, pentru ca bucuria acestei perioade să nu fie umbrită de incidente neplăcute.