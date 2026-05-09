Polițiștii băcăuani îi avertizează pe pietoni: neatenția în trafic poate avea consecințe tragice

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău le recomandă pietonilor să adopte un comportament preventiv în trafic și să respecte regulile de circulație pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Polițiștii rutieri atrag atenția că traversarea străzii trebuie realizată doar prin locurile special amenajate și numai după o asigurare temeinică. Totodată, oamenii legii recomandă evitarea utilizării telefonului mobil sau a căștilor audio în timpul traversării, pentru a nu diminua atenția asupra traficului.

Reprezentanții IPJ Bacău mai subliniază că pietonii nu trebuie să pătrundă pe carosabil prin fața sau spatele vehiculelor staționate, iar pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă este indicată purtarea hainelor deschise la culoare sau a elementelor reflectorizante.

Potrivit polițiștilor, copiii și persoanele vârstnice reprezintă unele dintre cele mai vulnerabile categorii de participanți la trafic și necesită o atenție suplimentară atât din partea conducătorilor auto, cât și a celor care îi însoțesc.

„Respectarea regulilor de circulație poate preveni tragedii”, transmit polițiștii băcăuani, care îi îndeamnă pe cetățeni să fie responsabili și să adopte un comportament prudent în trafic.