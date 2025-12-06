Polițiștii băcăuani desfășoară acțiuni de prevenire a violenței domestice la centre comerciale

Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au derulat, cu sprijinul Centrului Comercial Hello Shopping Park Bacău, activități informativ-preventive dedicate creșterii gradului de conștientizare privind violența domestică și modalitățile de protecție disponibile victimelor.

Evenimentul a oferit prilejul unor dialoguri directe cu cetățenii, care au primit informații esențiale despre formele violenței în familie, procedurile necesare pentru obținerea ordinelor de protecție, importanța sesizării imediate a situațiilor de risc și rolul comunității în sprijinirea persoanelor afectate.

În paralel, în perioada 28 noiembrie – 5 decembrie, în același centru comercial, au fost expuse lucrările elevilor Colegiului Național de Arte „George Apostu” Bacău, realizate în cadrul concursului cu tema „Violența domestică rănește, dar noi o putem opri”. Prin abordări artistice variate, tinerii au ilustrat suferința, tăcerea, dar și curajul și eliberarea victimelor, transformând emoția în mesaj vizual și contribuind astfel la conștientizarea fenomenului.

Lucrările vor fi expuse în continuare până la 10 decembrie într-un alt centru comercial din municipiul Bacău, pentru a fi vizionate de un număr cât mai mare de cetățeni.

Reprezentanții IPJ Bacău subliniază că violența în familie, indiferent de forma manifestării, generează traume profunde și afectează întreaga structură familială. Activitățile preventive vor continua și în perioada următoare, în cadrul campaniilor naționale „Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția” și „Scuzele nu schimbă realitatea”, având ca scop informarea și sensibilizarea comunității și contribuind la schimbarea mentalităților care perpetuează comportamentele abuzive.