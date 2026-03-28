Polițiștii băcăuani au participat la o acțiune de împădurire în comuna Mărgineni

Polițiștii băcăuani au participat, joi, 27 martie a.c., la o acțiune de împădurire inițiată de Direcția Silvică Bacău, în cadrul unui program care vizează realizarea de noi perdele forestiere pe terenuri degradate sau defrișate.

Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul unor voluntari proveniți din diferite domenii, atât din sectorul public, cât și din cel privat. În cadrul acțiunii, polițiștii au plantat puieți forestieri pe un teren situat în comuna Mărgineni.

Prin participarea la această inițiativă, polițiștii au dorit să își aducă aportul la protejarea mediului și la dezvoltarea unor proiecte menite să contribuie la refacerea fondului forestier.

De asemenea, demersul a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare în rândul comunității, precum și cultivarea respectului pentru natură și pentru mediul înconjurător.