Au condus sub influenţa băuturilor alcoolice

La data de 7 iulie a.c., poliţiştii din Moineşti au depistat un bărbat de 47 ani din comuna Asău, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 116 B sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Oraşului Comăneşti pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 7 iulie a.c., poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Oneşti au depistat pe raza comunei Pârgăreşti un bărbat de 35 de ani, din comuna Oituz, în timp ce conducea o autoutilitară, sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Poliţiştii au depistat un moped furat

La data de 7 iulie a.c., în jurul orei 06.00, poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Bacău au depistat pe strada Letea din Bacău un tânăr de 22 de ani din judeţul Vrancea şi un tânăr de 17 ani din comuna Odobeşti ce aveau asupra lor un moped pentru care nu au putut justifica provenienţa.

În urma investigaţiilor s-a stabilit că mopedul în cauză a fost sustras, în noaptea de 2 spre 3 iulie a.c., din spatele unui imobil din municipiul Bacău.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. De asemenea cercetările continuă şi în vederea identificării proprietarului mopedului.

Cercetaţi pentru tăiere ilegală de arbori

La data de 7 iulie a.c., în jurul orei 10.00, poliţiştii din Moineşti au fost sesizaţi despre faptul că într-o zonă împădurită din satul Ciobănuş persoane necunoscute sustrag arbori.

Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au depistat în flagrant un bărbat de 30 de ani şi un tânăr de 26 de ani, ambii din comuna Asău care tăiau de pe picior un arbore specia fag.

Materialul lemnos în volum de 1,09 mc şi valoarea de 300 lei a fost ridicat în vederea confiscării şi predat reprezentanţilor Ocolului Silvic Ciobănuşi.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori, fapte prev. şi ped. de art. 107 şi art.109 din Legea 46/2008.

Eveniment rutier la Faraoani pe fondul consumului de alcool

La data de 7 iulie a.c., în jurul orei 16.30, poliţiştii au fost sesizaţi despre producerea unui eveniment rutier pe raza comunei Faraoani.

Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 56 ani, din comuna Faraoani, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii Faraoani, pe fondul consumului de alcool, la un viraj a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi s-a răsturnat într-un şanţ.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest acesta a indicat valoarea de 1,68 mg/l alool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău unde a refuzat recoltarea mostrelor biologice de sânge.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuz la prelevarea de mostre biologice de sânge.

Cercetat pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat

La data de 8 iulie a.c, în jurul orei 09.00, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Bacău au depistat pe Calea Moldovei un bărbat de 46 ani, din judeţul Neamţ, în timp ce conducea un autovehicul având autorizaţia provizorie de circulaţie expirată.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat.