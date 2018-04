A prezentat polițiștilor un permis de conducere fals

La data de 13 aprilie a.c., în jurul orei 08:00, pe raza comunei Pânceşti, polițiștii au oprit în trafic un autoturism la volanul căruia se afla un localnic de 33 de ani. Conducătorul auto a prezentat polițiștilor un permis de conducere despre care s-a stabilit din verificări că este fals.

De asemenea, poliţiştii au stabilit că bărbatul în cauză nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, uz de fals şi fals material în înscrisuri oficiale.

Cercetat de poliţişti pentru branşare ilegală la reţeaua electrică

Poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău, împreună cu reprezentant al Delgaz Grid au prins în flagrant un bărbat de 39 de ani, din localitate, în timp ce avea imobilul branşat ilegal la reţeaua electrică.

Din verificări a rezultat că la locuinţa bărbatului exista o intervenţie neautorizată asupra instalaţiei de furnizare a energiei electrice.

Poliţiştii au întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunii de furt.

Depistaţi de poliţişti la volan sub influenţa alcoolului

La data de 13 aprilie a.c., o patrulă de poliție rutieră din Oneşti, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu au depistat pe DN 11 A, un bărbat de 65 de ani, din comuna Ştefan cel Mare, la volanul unui autoturism, în stare de ebrietate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Oneşti unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvărşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

La aceeaşă dată, poliţiştii din Moineşti au depistat un bărbat de 64 de ani, din comuna Asău, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,59 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Moineşti unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvărşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

Urmăriţi naţional depistaţi de poliţişti

La data de 13 aprilie a.c., polițiștii din Târgu Ocna au identificat și reținut un tânăr de 26 de ani, din localitate, care poseda mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Tribunalul Bacău.

Cel în cauză a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de doi ani pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Tânărul a fost încarcerat în Penitenciarul Bacău.

La aceeaşi dată, polițiști din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Traian au identificat și reținut un bărbat de 63 de ani, din comuna Prăjeşti, care poseda mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Bacău.

Cel în cauză a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de un an şi o lună pentru săvârșirea infracțiunii de violenţă în familie.

Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Bacău.

Depistat de poliţişti în timp ce conducea un autovehicul fără permis şi sub influenţa alcoolului

La data de 13 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Postului de Poliţie Orbeni au depistat în trafic un bărbat de 27 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii, sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Din verificări a rezultat că bărbatul în cauză nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui autovehicul fără permis şi sub influenţa alcoolului.