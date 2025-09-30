Poarta cu cerdac din Valea Seacă – o mărturie a tradiției arhitecturale din prima jumătate a secolului XX

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, în colaborare cu Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași, contribuie la inventarierea și conservarea patrimoniului cultural imaterial românesc prin documentarea porților monumentale tradiționale. În această lună de august, muzeografii Secției de Etnografie au cercetat și documentat porțile cu cerdac de la Valea Seacă și Păncești, comune aparținând județului Bacău. În paralel, au realizat interviuri cu localnicii pentru a păstra memoria orală a acestor structuri.

Puțin studiată în literatura de specialitate, „poarta cu cerdac” se întâlnește astăzi în câteva sate din sudul județului Bacău, precum Bălcuța, Păncești, Valea Seacă, Cucova sau Scurta, zone ce au făcut parte din fostul județ Putna. Aceste porți monumentale se disting prin arhitectura lor specifică: sunt structuri cu șapte stâlpi, dintre care trei aliniază gardul și susțin foile porților (două mari și una mică), iar doi stâlpi interni și doi externi sprijină acoperișul larg. Acesta formează două adăposturi: unul pentru călători, afară, și unul pentru gazde și oaspeți, în interior. În unele variante, patru stâlpi aliniază gardul, susținând porțile mici laterale și pe cele mari centrale.

Importanța acestor porți este ilustrată și în literatura română interbelică: în romanul „Du-te dor” (1936), învățătorul Ioan Ciocârlan, originar din Păunești, județul Putna, distins cu premii de Academia Română, a surprins prezența „porților cu cerdac” în viața rurală a vremii.

Documentarea realizată de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” reprezintă un pas important în protejarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial al României, oferind atât specialiștilor, cât și publicului larg, acces la un simbol autentic al arhitecturii și tradiției rurale din Moldova.