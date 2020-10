Listele pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie sunt deschise de Mircea Fechet, la Camera Deputaților și Daniel Fenechiu, la Senat. Pentru Camera Deputaților mai candidează Cătălina Ciofu, Elena Hărătău, Claudiu Năstase, Liviu Miroșeanu, Gabriela Țarălungă, Daniel Miclăuș, Ioana Iordache, Raluca Năstase, Ilie Bîrzu, Eusediu Cucu, Mihai Banu, și Marius Ferchiu, în vreme ce la Senat lista este completată de Dragoș Luchian, Violeta Urban, Gabriel Grițcu, Elena Pașcu-Apăvăloaie și Iulian Stoican.

”PNL Bacău are o echipă formată din oameni cu experiență și viziune, care au demonstrat competențe în multe domenii de activitate. Le mulțumesc băcăuanilor care au semnat pentru susținerea colegilor noștri la alegerile parlamentare. Județul Bacău are nevoie de un guvern și un parlament liberal, garanția dezvoltării și progresului. De 30 de ani, PSD conduce județul, iar rezultatele, din nefericire, se văd la tot pasul. Șomaj, depopulare masivă, lipsa unei infrastructuri adecvate, comunități întregi izolate, fără apă, canalizare și gaze, fără perspective. În perioada următoare le vom explica oamenilor de ce PNL merită să guverneze. Pentru că are un proiect de țară, gândit nu pentru un an sau doi, ci pe termen lung, pentru că pune preț pe investiții, singura cale de a putea majora pensii, alocații și salarii, dar și de a crește standardele. Pentru că PNL spune oamenilor adevărul. Pentru că PNL a demonstrat că știe să guverneze și să ducă România înainte, chiar și în această perioadă extrem de dificilă, dominată de pandemia de coronavirus. Pentru că dezvoltăm România!”, a declarat Viorel Miron, președintele interimar al PNL Bacău.

Prioritățile PNL Bacău

– continuarea lucrărilor la canalul de irigații Siret – Bărăgan, prioritate națională;

– susținerea marilor proiecte de infrastructură regionale: autostrada Bacău – Brașov, autostrada Tg. Mureș – Iași – Ungheni, drumurile expres Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Suceava – Siret, Bacău – Piatra Neamț;

– reabilitarea întregii rețele de drumuri județene și naționale din județul Bacău;

– modernizarea tronsonului de cale ferată ce străbate regiunea Moldovei;

– construcția unui terminal de mărfuri în cadrul aeroportului Bacău;

– sprijinirea mediului de afaceri, prin elaborarea unei legislații clare și coerente, inclusiv în vederea accesării mult mai facile a fondurilor europene, generatoare de dezvoltare și locuri de muncă bine plătite;

– sprijinirea autorităților locale, indiferent de apartenența politică, pentru realizarea de aducțiuni de gaze;

– susținerea tuturor demersurilor pentru a promova județul Bacău ca destinație turistică, în special a Văii Trotușului.

PNL Bacău va face o campanie electorală cinstită, onestă, bazată pe prezentarea proiectelor și prioritățile următorilor ani.