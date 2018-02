Triplusaltul băcăuan rămâne reprezentat la nivel de vârf doar de Georgiana Aniței și Diana Ion. Plecată de la CSM Onești săptămâna trecută, cea mai bună sportivă băcăuană din 2017, Elena Andreea Panțuroiu a câștigat primul titlu național pentru noul său club, CSM București. Sâmbătă, Panțuroiu a obținut aurul la finala Naționalelor Indoor de la București cu o săritură de 14.22 m. Fostul vârf de lance al atletismului oneștean nu și-a bătut recordul personal (14.33 m), așa cum își propusese, dar a realizat a treia performanță a sezonului. Bacăul s-a aflat și el pe podium în proba de triplusalt feminin. Nu la Seniori, ci la Tineret. Clasată pe locul 4 la Seniori, Georgiana Aniței, atletă cu dublă legitimare SCM Bacău- CSM București, a luat aurul la Tineret cu un rezultat de 13.00 m. Aniței a fost secondată pe podium de o altă sportivă cu dublă legitimare, Diana Ion (CSȘ 6 București- CSM Onești), cu 12.85 m. Cuplul Aniței- Ion s-a regăsit și pe podiumul săriturii în lungime. Geo a sărit 6,25 m, rezultat ce i-a adus aurul la Tineret, dar și bronzul la Seniori, în timp ce Diana s-a clasat a treia în competiția juvenilă, cu 5.92 m. În întrecerea Seniorilor, Bacăul a câștigat și un argint, prin Diana Volf (CSM Bacău), care, cu un rezultat de 8.54, a pus mâna și pe aurul de la Tineret la 60 m garduri. Rămasă fără super-favorita la aur Andreea Panțuroiu, CSM Onești și-a adjudecat un singur titlu național la Seniori. Câștigător a fost Andrei Melnicescu la 60 m. Cu un rezultat de 6.75, Melnicescu s-a încununat campion național și la Seniori, dar și Tineret. De altfel, gruparea oneșteană a fost protagonista întrecerilor de Tineret. În afara medaliilor amintite, clubul condus de Ingrid Istrate a mai bifat încă 5 prezențe pe podium. La prăjină, Robert Tabacu a luat aurul cu 4.20 m, în timp ce Gabriel Bitan și Iulia Banaga au cucerit argintul la lungime (7.63 m), respectiv 60 m garduri (8.57 sec.). Bilanțul CSM Onești a fost completat cu două medalii de argint adjudecate la săritura în înălțime de doi sportivi cu dublă legitimare: Sorin Ionescu (LPS Iași) cu 2.00 m și Ana Maria Tudor (Olimpia București) cu 1.75 m. 0 SHARES Share Tweet

