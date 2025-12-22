Piticii de la Grădinița „Dumbrava Minunată” au adus bucurie bunicilor de la Căminul „Brațe Părintești”

La sfârșitul săptămânii trecute, la Căminul de Bătrâni “Brațele Părintești “ , preșcolarii de la grupa mijlocie B de la Școala Gimnazială Octavian Voicu, Grădinița Dumbravă Minunată îndrumați de doamnele prof. pt. educație timpurie: Tulbure Mirela Loredana și Zetu Alexandra Lia împreună cu ajutoarele lui Moș Crăciun, prof. pt. educație timpurie: Suciu Loredana, Tabarcea Loredana Irina și profesor de dans Toma Denisa prin proiectul social – caritabil „Din inimă pentru o inimă”, au descrețit frunțile și bucurat inimile bătrânilor de la centru prin momente artistice specifice sărbătorilor de iarnă: recitare de poezii, colinde, plugușor, sorcova și mai ales datinile străbune care au fost reînviate: căprița, călușarii, dansul măștilor, moment de percuție.

Bătrânii au fredonat împreună cu micuții versurile colindelor de altă dată: “Trei păstori se întâlniră” și “ Mititelul frumușelul” , momente emoționante și mai ales care au adus LUMINA în sufletele bătrânilor.

Mulțumim gazdelor pentru primire doamnei director prof. Ichim Nicoleta, angajatelor de la Căminului de Bătrâni “Brațele Părintești “ pentru găzduire și nu în ultimul rând părinților de la grupa mijlocie B, doamnei director Buganu Diana-Alina de la Școala Gimnazială Octavian Voicu care au făcut posibilă această colaborare școala-familie-comunitate.

