Măgura 2012 Bacău își va păstra culorile sociale, dar va evolua în sezonul de primăvară într-un echipament antracit. Gruparea băcăuană are în probe o jucătoare de 14 ani ce a trecut și pe la West Ham United Echipa de fotbal feminin a Bacăului, Măgura 2012 a revenit pe teren. Deocamdată, doar la antrenamente. Cât de curând însă, „Pisicile Roșii" vor începe și partidele de verificare. Chiar dacă meciul din Cupa României cu Vasas Femina Odorhei, care va da startul sezonului de primăvară, a fost amânat de pe 28 februarie pe 17 martie, timpul trece rapid. Iar băcăuancele au nevoie de jocuri în picioare. Cu atât mai mult cu cât divizionara B păstorită de Cătălin Cojocaru, Florin Paladi și Iulian Răsloagă dorește să continue în retur lucrurile bune arătate în finalul turului. „Noi ne-am propus să ridicăm ștacheta. Pentru asta dorim să ne pregătim cât mai bine, inclusiv prin disputarea unor amicale. De asemenea, căutăm tot felul de soluții de completare a lotului", a mărturisit managerul Cătălin Cojocaru. Prima achiziție a anului poartă numele Ralucăi Ciubotaru, venită de la Onești. „Pisicile Roșii" au în probe o jucătoare de 14 ani, care a activat și la junioarele grupării londoneze West Ham United și, totodată, se află în căutarea unei portărițe. Modificări de lot, dar nu numai. Din primăvară, „Pisicile Roșii" devin gri-cenușiu. La cerere! „Într-adevăr, fetele și-au dorit ca în retur să evolueze într-un echipament de culoare închisă. Negru-antracit, așa cum scrie în catalogul firmei de echipament care ni l-a furnizat. Chiar dacă schimbăm echipamentul, vreau să se știe că noi rămânem cu titulatura de «Pisicile Roșii»", a precizat Cătălin Cojocaru. O altă mutare făcută de Măgura 2012 este demararea unei colaborări cu antrenoarea de atletism Carmina Gorgan în ceea ce privește pregătirea fizică a echipei. „Ne așteaptă meciuri grele în acest început de an, care ne vor solicita din punct de vedere fizic. Primul dintre ele – cel din Cupă, cu Vasas Odorhei, locul 3 în prima ligă – este și cel mai dificil", a subliniat antrenorul de portari Iulian Răsloagă. Așa cum aminteam, jocul cu Vasas Femina Odorhei nu va mai avea loc la finalul lunii februarie, ci pe 17 martie, în manșă unică, în Bacău. Prima confruntare din retur e programată pe 1 aprilie, la Constanța, contra vice-liderei din Seria 1 a ligii secunde, Selena. „Pisicile Roșii" doresc însă devansarea meciului de campionat, invocând faptul că pe 1 aprilie se serbează Paștele Catolic. Gruparea băcăuană a propus ca meciul cu Selena să aibă loc pe 31 martie, după ce constănțencele refuzaseră data de 25 martie. „Sperăm ca până la urmă să găsim înțelegere, iar jocul să aibă loc sâmbătă și nu duminică. Federația a fost de acord, însă, deocamdată, clubul constănțean l-a luat pe «nu» în brațe. Au timp să-și schimbe ideea", a concluzionat managerul „Pisicilor", Cătălin Cojocaru.

