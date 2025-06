„Picnic Streetball”, mai mult decât un eveniment sportiv

Prima ediție a competiției găzduită de Insula de Agrement a reunit sub panou 92 de sportivi cu vârste cuprinse între 9 și 49 de ani de la 25 de echipe din Bacău, Iași, Focșani, Moinești și Onești ce s-au întrecut la patru categorii de vârstă: U14, U16, U18 și Open

Picnic. Dar nu la marginea drumului, ci pe Insula de Agrement din Bacău, în cadrul „Picnic Streetball”. Și fără a sta cu teama în suflet atunci când azvârli piulițe peste „Chelia Țînțarului”, ca în nuvela fraților Strugațki, ci aruncând fără nicio grijă la coș pentru echipe cu nume fun precum „Clătite cu Nutella”, ori „No Name Team”. Ce-i drept, a fost și o Zonă Interzisă.

Exact ca în „Picnic la marginea drumului”. Numai că, în cazul „Picnic Streetball”, a fost vorba de o echipă. Ba chiar una câștigătoare, Zonă Interzisă Iași adjudecându-și categoria Open. La drept vorbind, de câștigat au câștigat cu toții: organizatori, participanți, spectatori. Și asta pentru că prima ediție a „Picnic Streetball”, organizată, în perioada 19-22 iunie de CSȘ Bacău, ACS Lupii Moldovei, ACS Spartans Bacău în parteneriat cu Picnic Festival și Primăria Municipiului Bacău, a fost o reușită.

„În 16 ore, beneficiind de ajutorul voluntarilor, am reușit să amenajăm un teren de baschet pe Insulă, pe care, în patru zile, au avut loc 57 de meciuri și mai multe concursuri cu premii. S-a dovedit mai mult decât un eveniment sportiv, a fost o sărbătoare a comunității”, a declarat antrenorul Sorin Butnaru despre competiția care a reunit sub panou panou 92 de sportivi cu vârste cuprinse între 9 și 49 de ani de la 25 de echipe din Bacău, Iași, Focșani, Moinești și Onești ce s-au întrecut la patru categorii de vârstă: U14, U16, U18 și Open. Mezinul întrecerii a fost Toma Tocilă, care, la nouă ani, joacă baschet la CSȘ Bacău, iar „veteranul” ce se apropie să treacă de… jumătate de secol se numește Ovidiu Grosu. Și pentru că „Picnic Streetball” a avut un feedback pozitiv, competiția va cunoaște … urmări. Evident, pozitive! Și chiar în această vară.

„Datorită succesului neașteptat și la cererea participanților, am decis să repetăm evenimentul pe parcursul acestei veri. Cu atât mai mult cu cât conducerea Primăriei Bacău a hotărît ca terenul de baschet să rămână la locul său pe durata estivală”, a punctat Sorin Butnaru. Prin urmare, e loc de picnic. Nu la marginea drumului, ci pe Insula de Agrement unde, că tot aminteam de nume amuzante de echipe, „Showtime” este… „all time”!

Câștigătorii primei ediții a „Picnic Streetball”

Under 14 : 1) N.N.T. (No Name Team) Focșani, 2) Unstoppable Squad Bacău, 3) Clătite cu Nutella Bacău. De notat aportul CSȘ Bacău la configurația podiumului.

Under 16 : 1) Ferdi Owner”s Bacău, 2) Airball Squad Bacău, 3) TAFF Moinești. Concluzionând, duelul la vârf a fost unul băcăuan, între CSȘ și Spartans.

Under 18 : 1) Ferdi Owner”s Bacău, 2) Showtime Bacău, 3) Faithers Bacău. Și aici merită notat că jucătorii de la CSȘ Bacău și-au pus amprenta pe locul 1, după ce și-au adjudecat și categoria U16.

Open : 1) Zonă Interzisă Iași, 2) CS Politehnica Iași, 3) Căluții de mare Iași. După cum se vede, ieșenii nu au avut rival. Altfel spus, de la Iași, din Copou, pe Insulă, sub panou!