Din tainele şi evoluţia serviciilor de pedichiură, ne împărtăşeşte chestiuni esenţiale Mariana Zorilă, sufletul şi „motorul” Art Pedi Bacău.

În urmă cu câțiva ani, serviciile de pedichiură se adresau exclusiv doamnelor și vizau partea de înfrumusețare a unghiilor de la picioare. De ceva timp, acest sector a evoluat și are o altă adresabilitate, dar mai ales, nu vizează doar aspectul estetic. Puteți face o succintă trecere în revistă a evoluției acestui domeniu?

După cum am observat cu toții, nimic nu mai este cum „era înainte” , dar pentru Art Pedi acest lucru este un mare plus, deoarece ne- am lărgit publicul țintă, acum partea masculină fiind parte integrantă din proiectul Art Pedi, atât pe partea de estetică, cât și pe partea de pedichiură Medicală.

Ați participat la cursuri de formare în străinătate. Vă putem considera pionier în zona Moldovei – Bacăului, în ceea ce privește pedichiura medicală?

DA, și o spun fără modestie. Am participat, particip și voi participa, deoarece pregătirea mea profesională este ca un perpetuum mobile.

Întotdeauna apare ceva nou, o tehnică nouă, un dispozitiv nou, o procedură revoluționară, iar eu îmi doresc ca serviciile mele să fie la cele mai înalte standarde.

Care sunt semnele care indică faptul că picioarele noastre au nevoie de îngrijire de specialitate?

Prezența la specialist este imperios necesară atunci când apar infecții fungice, degradare progresivă a calității unghiei. În timpul sarcinii, cand se practică sport și ne confruntăm cu piciorul sportivului și în cazul persoanelor cu diabet și orice problemă care îți provoacă disconfort la nivel fizic și vizual.

Care sunt principalele servicii de care pot beneficia băcăuanii la Art Pedi Bacău?

-Îndepărtarea stratului de hiperkeratoză (piele îngroșată) fără tăiere

-Curățarea unghiilor îngroșate,denivelate, precum și a unghiilor cu micoză

-Protezarea unghiilor deteriorate

-Tratarea călcâielor cu crăpături

-Îndepărtarea bătăturilor

-Îngrijirea piciorului diabetic

-Corectarea unghiilor încarnate fără durere cu ajutorul sistemelor

– Orteze confecționate manual

– Produse profesionale pentru îngrijirea mâinilor și picioarelor precum și pentru tratarea micozelor

Ajunși în salon, pe cine vor întâlni clienții? Cine sunt persoanele din colectivul Art Pedi Bacău?

În primul rând vor întâlni o echipă foarte bine pregătită, sudată și disponibilă 100% pentru tine. Rareș, Raluca, Mădălina, Daniela, Mihaela și nu în ultimul rând eu, Mariana Zorilă, suntem reprezentanții conceptului Art Pedi.

În mod evident, evoluția vă caracterizează parcursul. Ce urmează în viitor? Ce planuri aveți?

Planurile noastre de viitor vizează două direcții.

Prima se referă la Pedichiura Geriatrică, căreia îi vom acorda o atenție deosebită, oferindu-le clienților posibilitatea de a beneficia de ședința de consiliere gratis- în acest mod putem preveni consecințe dramatice, de exemplu amputarea unui membru.

Cel de-al doilea proiect se învârte tot în jurul acestei tematici, dar este de anvergură și implică o mobilizare mai mare din partea Art Pedi.

„Art Ped to go” reprezintă echipa mobilă a cabinetului nostru și se adresează persoanelor aflate în incapacitatea de a se deplasa.

Dacă am asociat cuvântul „evoluție” cu salonul dvs., un alt cuvânt care vă caracterizează este „pasiune”. În activitatea zilnică, ce vă mulțumește și vă împlinește?

Înainte de toate, tot ceea ce fac eu s-a transformat în pasiune, am depășit de mult stadiul de job. Mă împlinește fericirea pe care o văd pe fața celui din fața mea când scapă de durere, aspect inestetic și își recapătă sănătatea și frumusețea picioarelor. Acest lucru îl apreciezi de 10 ori mai mult abia după ce îl pierzi.

Așa că profit de ocazie și vă invit la sedința de consiliere!

Minim 1 dată pe an și de 2 ori pe an cei care au ajuns la o anumită vârstă și pentru care sănătatea picioarelor este primordială.

Este evident că un aspect îngrijit și sănătos al picioarelor întregește frumusețea unui om. Dacă mai sunt oameni care nu sunt conștienți de acest lucru, ce mesaj le adresați?

În viziunea mea, în urma experienței pe care am dobândit-o, frumusețea pleacă de la picioare, mâini, ten.

Degeaba ai gene, sprâncene dacă le „accesorizezi” cu unghii inestetice, călcâie crăpate, unghii roase.