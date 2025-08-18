Petreceri zgomotoase și muzică la maximum: când riști amendă, chiar și „în afara orelor de liniște”

Organizarea unei petreceri sau simpla folosire a unei boxe „la roșu” pot părea inofensive dacă nu e trecut de ora 22:00. Legea spune însă altceva: tulburarea liniștii publice poate fi sancționată și în afara intervalelor clasice de odihnă, iar de câțiva ani regulile se aplică atât la oraș, cât și la sat.

Mai jos, pe scurt și pe înțelesul tuturor, ce prevede Legea 61/1991, ce a decis Curtea Constituțională în 2022 și ce schimbări sunt avute în vedere în Parlament.

Ce spune legea, de fapt

Legea 61/1991 sancționează două situații distincte:

Zgomotul în timpul orelor de liniște

Este contravenție să tulburi liniștea locatarilor între 22:00–08:00 și 13:00–14:00 prin zgomote, larmă ori folosirea aparaturii muzicale la intensitate mare. Aceasta se aplică în: localuri sau sedii ale persoanelor juridice,

locuințe ale persoanelor fizice,

orice alt loc din imobile cu destinație de locuințe ori imediata vecinătate. Petrecerile și muzica „pe-afară”, chiar și în afara orelor de liniște

Legea incriminează separat organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea aparaturii muzicale la intensitate care tulbură liniștea în corturi, alte amenajări sau spații neacoperite, în perimetrul apropiat imobilelor de locuit sau cu caracter social. Asta înseamnă că, chiar dacă nu e oră de liniște, poți fi sancționat atunci când volumul depășește limita tolerabilă pentru cei din jur.

Cu alte cuvinte, „nu e 10 seara” nu e o scuză: dacă deranjezi vecinii, riști amendă.

De ce nu mai contează „mediul urban”

În 2022, Curtea Constituțională a României (CCR) a stabilit, prin Decizia 368/2022, că sintagma „în mediul urban” din textul referitor la petreceri și muzică la intensitate mare este neconstituțională, scrie avocatnet.ro. Consecința practică:

regula se aplică peste tot, nu doar în orașe, ci și în mediul rural. Polițiștii pot sancționa aceleași fapte indiferent de localitate, dacă sunt îndeplinite condițiile legii (intensitate de natură să tulbure liniștea locuitorilor, proximitatea față de imobile de locuit etc.).

Cât sunt amenzile

Pentru faptele de mai sus, amenzile pot ajunge până la 3.000 de lei, conform Legii 61/1991. Cuantumul concret depinde de încadrarea faptei și de circumstanțe (de exemplu, dacă e vorba de o primă abatere sau nu).

Există pe rolul Parlamentului un proiect de modificare pentru a pune textele legii în acord cu decizia CCR și, suplimentar, pentru dublarea amenzilor la tulburarea liniștii publice. Până la adoptarea unei legi noi, rămâne în vigoare regimul actual.

Unde se „rupe filmul” în practică

Volumul și proximitatea contează. O boxă puternică în curte, la prânz, lângă un bloc sau o casă, poate tulbura liniștea la fel de bine ca o petrecere la miezul nopții.

Spațiile neacoperite sau provizorii intră în vizor. Corturi, foișoare, terase improvizate – dacă sunt în perimetrul apropiat al locuințelor și zgomotul „sparge” liniștea, riscul de sancțiune e real.

„E doar o oră!” nu ajută. Legea nu condiționează contravenția de durata petrecerii, ci de efectul ei: tulburarea liniștii locuitorilor.

Ce poți face ca organizator

Planifică locația: dacă e petrecere în aer liber, alege un spațiu cât mai departe de imobile de locuit sau discută din timp cu vecinii. Gestionează volumul: montează boxele orientate spre interiorul curții, nu către vecini; folosește limitatoare de volum. Respectă o „hartă a orelor”: evită intervalele de odihnă (22:00–08:00, 13:00–14:00) și, după ora 20:00, scade gradual nivelul. Comunică: un anunț în scara blocului sau la poartă, cu un număr de contact, arată bună‑credință și poate preveni apelurile la 112. Ai un „plan B”: după o anumită oră, mută muzica în interior sau folosește căști silent-party.

Ce pot face vecinii deranjați

Discuție directă (calm, ferm, politicos).

Sesizare la poliție dacă zgomotul continuă sau impactul e evident.

Documentează: notează orele, fă o înregistrare scurtă pentru a arăta intensitatea (acolo unde este permis), implică asociația de proprietari sau administrația locală dacă e un fenomen repetat.

Dacă primești amendă

Citește procesul-verbal : verifică descrierea faptei, locul, data, ora, temeiul legal.

Ai drept de contestare în instanță, în termenele prevăzute de lege, dacă apreciezi că nu s-au îndeplinit condițiile contravenției (de pildă, nu erai în proximitatea imobilelor de locuințe ori nu a existat tulburare efectivă).

Plata a jumătate din minim (acolo unde se aplică) poate fi o opțiune rapidă; informează-te din procesul‑verbal cu privire la termene și sume.

Regula e simplă: nu doar ora, ci impactul asupra celorlalți face diferența. Petrecerile private și muzica dată tare pot fi amendate și în afara orelor de liniște, iar după decizia CCR din 2022, regulile se aplică peste tot, urban sau rural. Cu un minim de planificare și respect reciproc, te poți bucura de eveniment fără să transformi distracția în contravenție de mii de lei.