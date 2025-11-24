Peste 70 de intervenții ale pompierilor băcăuani în trei zile. O casă din Bijghir a ars în urma căderii jarului din sobă

În intervalul 21–23 noiembrie a.c., pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău au gestionat 71 de situații de urgență în zona de competență. Cele mai multe misiuni – 43 la număr – au vizat acordarea primului ajutor medical, echipajele SMURD fiind solicitate permanent pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate.

Pe lângă aceste intervenții, pompierii militari au fost chemați să lichideze cinci incendii, să acorde sprijin în două cazuri de asistență a persoanelor, precum și să gestioneze opt intervenții în sprijinul comunităților locale.

Unul dintre cele mai importante evenimente s-a produs în comuna Cleja, satul Bijghir, în după-amiaza zilei de 23 noiembrie. Un apel la 112 anunța un incendiu izbucnit la o casă de locuit. La fața locului au fost trimise de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma incendiului, un bărbat de aproximativ 59 de ani a suferit arsuri minore la nivelul capului. Acesta a fost preluat de ambulanța SAJ și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău. Pompierii au reușit să limiteze propagarea flăcărilor la alte construcții, însă casa – cu o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați – a ars în întregime. Specialiștii ISU au stabilit drept cauză probabilă jarul căzut din sistemul de încălzire.

Pentru prevenirea unor tragedii similare, ISU Bacău reamintește cetățenilor câteva măsuri esențiale de apărare împotriva incendiilor la locuințe:

montați în fața focarului sobelor o coală de tablă de 70 x 50 cm ;

nu uscați haine, rufe sau alte obiecte combustibile la mai puțin de 1 metru de sobele metalice;

nu lăsați focul în sobe nesupravegheat sau în grija copiilor;

evitați supraîncălzirea sobelor, deoarece pot aprinde obiectele din jur;

nu lăsați niciodată mijloacele de încălzire (sobe, radiatoare electrice) în funcțiune fără supraveghere.

Pompierii militari din Bacău rămân mobilizați 24 de ore din 24, pregătiți să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor medical specializat tuturor celor aflați în nevoie.