– aproape 48.000 de lei este valoarea acestor sancţiuni – cinci amenzi au ajuns la agenţii economici Şi în cursul anului 2017, agenţii de la Poliţia Locală Bacău au continuat acţiunile şi controalele pentru depistarea celor care nu respectă prevederile legii antifumat şi au aplicat în total 507 sancţiuni contravenţionale. „În perioada 1.01.2017 – 31.12.2017, lucrătorii instituţiei noastre au acţionat zilnic pe linia respectării prevederilor Legii 349/2002 privind combaterea efectelor consumului produselor din tutun aplicând un număr de 507 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 47.950 de lei, din care 5 sancţiuni, în valoare de 20.500 de lei, aplicate agenţilor economici şi 502 sancţiuni, în valoare totală de 27.450 lei, aplicate persoanelor fizice”, ne-a comunicat conducerea Poliţiei Locale Bacău. Prin Legea 15/2016 privind modificarea și completarea Legii 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, care a intrat în vigoare în primăvara anului 2016, se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii (fie că sunt închise sau în aer liber). În unitățile sanitare, de învățământ și cele destinate protecției și asistenței copilului fumatul este interzis şi în curte, nu doar în clădiri. Cei care sunt prinşi cu ţigara aprinsă într-unul din locurile menţionate riscă amenzi de la 100 la 500 de lei. Pentru persoanele juridice, sancţiunile sunt mult mai drastice. Pornesc de la 5.000 de lei şi pot ajunge la 15.000 de lei, dar se poate dispune şi închiderea unităţii dacă sunt constatate abateri repetate. 4 SHARES Share Tweet

