Peste 40 de copii din Bacău au petrecut o zi de poveste alături de jandarmii montani în Slănic Moldova

Peste 40 de copii și însoțitori de la Școala de vară MonAmi din Bacău au avut parte de o zi minunată de aventură și distracție pe Pârtia Nemira din Slănic Moldova, în compania jandarmilor montani.

Copiii au învățat încă de la început cum să se pregătească pentru o plimbare pe munte: să poarte haine potrivite, să aibă rucsacul bine aranjat și să respecte natura. Pe traseu, însoțiți de jandarmi, au descoperit cum să se orienteze și ce reguli să urmeze pentru a fi în siguranță.

În timpul pauzelor, jandarmii au împărtășit cu cei mici informații despre echipamentul folosit și despre misiunile lor în munți.

„Ne dorim ca prin astfel de activități să le insuflăm copiilor respectul pentru natură și să îi învățăm cum să fie în siguranță în mediul montan. Este important ca ei să înțeleagă că muntele trebuie protejat și că jandarmii sunt aici să îi ajute”, a declarat plutonier adjutant șef Florea Ștefan.

La finalul zilei, toți au făcut fotografii împreună, păstrând astfel amintiri frumoase.

Această zi specială a fost nu doar o plimbare în natură, ci și o lecție despre prietenie, responsabilitate și grijă față de mediul înconjurător. Ziua petrecută alături de jandarmii montani de la Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a rămas o amintire frumoasă și o experiență care îi va însoți pe cei mici în viitoarele lor aventuri montane.